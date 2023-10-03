https://sputnik-georgia.ru/20231003/izdevatelstvo-nad-shkolnitse-na-zapade-gruzii-mvd-prizvalo-smi-k-ostorozhnosti-282900237.html
Издевательство над школьницей на западе Грузии: МВД призвало СМИ к осторожности
Издевательство над школьницей на западе Грузии: МВД призвало СМИ к осторожности
Представителей СМИ призвали перепроверять факты, прежде чем распространять информацию 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T11:11+0400
2023-10-03T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. МВД Грузии призывает представителей СМИ с особой осторожностью относиться к защите персональной информации детей, говорится в заявлении ведомства, распространенного после публикации представителями одного из телеканалов видеоролика, демонстрирующего насилие над несовершеннолетней.Речь идет об инциденте в одной из школ в Имерети на западе Грузии. Девятиклассница подвергалась притеснениям со стороны сверстников. Об издевательствах стало известно после того, как мать обнаружила в портфеле дочери записку с угрозами и лезвие. Женщина обратилась в полицию. В ведомстве призвали представителей СМИ перепроверять факты или обращаться в соответствующее ведомство, прежде чем распространять информацию, особенно когда речь идет о несовершеннолетних.По информации ведомства, 24 сентября отделение полиции Кутаиси начало расследование дела по по двум частям статьи "Насилие" – "Насилие совершенное группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего". В рамках расследования, несовершеннолетние были опрошены в присутствии их законных представителей, установлены все фигуранты дела, отметили в ведомстве. По делу продолжаются соответствующие следственные и процессуальные действия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, тбилиси, имерети, кутаиси
новости, грузия, происшествия, тбилиси, имерети, кутаиси
Издевательство над школьницей на западе Грузии: МВД призвало СМИ к осторожности
11:11 03.10.2023 (обновлено: 11:47 03.10.2023)
Представителей СМИ призвали перепроверять факты, прежде чем распространять информацию
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. МВД Грузии призывает представителей СМИ с особой осторожностью относиться к защите персональной информации детей, говорится в заявлении ведомства, распространенного после публикации представителями одного из телеканалов видеоролика, демонстрирующего насилие над несовершеннолетней.
Речь идет об инциденте в одной из школ в Имерети на западе Грузии. Девятиклассница подвергалась притеснениям со стороны сверстников. Об издевательствах стало известно после того, как мать обнаружила в портфеле дочери записку с угрозами и лезвие. Женщина обратилась в полицию.
"Согласно законодательству Грузии, не допускается обнародование записи, содержащей личные данные ребенка и связанной со случаем насилия в отношении несовершеннолетнего или совершенного им. Мы призываем представителей СМИ проявлять особую осторожность при защите персональной информации детей", – говорится в распространенной информации.
В ведомстве призвали представителей СМИ перепроверять факты или обращаться в соответствующее ведомство, прежде чем распространять информацию, особенно когда речь идет о несовершеннолетних.
По информации ведомства, 24 сентября отделение полиции Кутаиси начало расследование дела по по двум частям статьи "Насилие" – "Насилие совершенное группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего".
В рамках расследования, несовершеннолетние были опрошены в присутствии их законных представителей, установлены все фигуранты дела, отметили в ведомстве. По делу продолжаются соответствующие следственные и процессуальные действия.