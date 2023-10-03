https://sputnik-georgia.ru/20231003/kak-otdykhayut-v-rossii-v-noyabre-2023-kalendar-vykhodnykh-282932600.html

Как отдыхают в России в ноябре 2023? Календарь выходных

Как отдыхают в России в ноябре 2023? Календарь выходных

День народного единства – один из главных государственных праздников России, который ежегодно отмечают 4 ноября 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T21:57+0400

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Как отдыхают в России в ноябре 2023 года и сколько выходных дней по календарю отведено для отдыха, читайте в Sputnik Грузия. День народного единства День народного единства – общенациональный праздник, объединяющий все народы России, впервые его отметили в 2005-м. Праздник, история которого насчитывает несколько столетий, учредили в декабре 2004 года по инициативе Межрелигиозного совета РФ. Дату праздника выбрали не случайно – именно 4 ноября 1612 года народные ополченцы освободили Москву от польских интервентов. Победа русских, знаменующая собой окончание Смутного времени, послужила возрождению российского государства, а Казанская икона Божьей Матери, с которой ополченцы штурмом взяли Китай-город, – предметом особого почитания. Как отдыхают – календарь выходных В России по производственному календарю в ноябре 21 рабочий и 9 официальных праздничных и выходных дней. День народного единства в 2023-м выпадает на субботу – официальный выходной. А в России, если праздничный день выпадает на выходной по календарю, его переносят на следующий за выходным рабочий день или любую другую удобную дату. Следовательно, на День народного единства россияне будут отдыхать с 4 по 6 ноября включительно, то есть три дня подряд. Выходные на День народного единства подробно выглядят так: 4 ноября – суббота, официальный выходной, 5 ноября – воскресенье, официальный выходной по календарю, 6 ноября – понедельник, благодаря переносу праздничного выходного. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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