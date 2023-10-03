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Каким будет образ нового мира: выступление Сергея Лаврова на "Валдае" – видео
Каким будет образ нового мира: выступление Сергея Лаврова на "Валдае" – видео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с речью на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", который проходит в Сочи, и ответил на... 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T13:52+0400
2023-10-03T13:52+0400
2023-10-03T14:16+0400
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В 2023 году для участников заседания главной темой стала "справедливая многополярность". В ходе 17 сессий 140 экспертов, политиков и дипломатов из 42 стран обсудят образ нового миропорядка, который сложится к началу 2030-х годов.
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видео, мультимедиа, россия, лавров, сергей лавров, сочи, политика, видео
видео, мультимедиа, россия, лавров, сергей лавров, сочи, политика, видео
Каким будет образ нового мира: выступление Сергея Лаврова на "Валдае" – видео
13:52 03.10.2023 (обновлено: 14:16 03.10.2023)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с речью на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", который проходит в Сочи, и ответил на вопросы журналистов
В 2023 году для участников заседания главной темой стала "справедливая многополярность". В ходе 17 сессий 140 экспертов, политиков и дипломатов из 42 стран обсудят образ нового миропорядка, который сложится к началу 2030-х годов.