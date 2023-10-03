https://sputnik-georgia.ru/20231003/kakim-budet-obraz-novogo-mira-vystuplenie-sergeya-lavrova-na-valdae---video-282911303.html

Каким будет образ нового мира: выступление Сергея Лаврова на "Валдае" – видео

Каким будет образ нового мира: выступление Сергея Лаврова на "Валдае" – видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с речью на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", который проходит в Сочи, и ответил на... 03.10.2023, Sputnik Грузия

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В 2023 году для участников заседания главной темой стала "справедливая многополярность". В ходе 17 сессий 140 экспертов, политиков и дипломатов из 42 стран обсудят образ нового миропорядка, который сложится к началу 2030-х годов.

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