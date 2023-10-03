https://sputnik-georgia.ru/20231003/kvaratskheliya-obrel-uverennost-pered-matchem-s-realom---trener-napoli-282903186.html

Кварацхелия обрел уверенность перед матчем с "Реалом" – тренер "Наполи"

Кварацхелия обрел уверенность перед матчем с "Реалом" – тренер "Наполи"

Кварацхелия, который не забивал полгода, в матче с "Удинезе" стал автором гола 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T12:26+0400

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2023-10-03T12:39+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия вернул себе прежнюю уверенность перед матчем с мадридским "Реалом" в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, сказал тренер "Наполи" Руди Гарсия на предматчевой пресс-конференции. Кварацхелия, который не забивал полгода, а если точнее – 189 дней, в матче с "Удинезе" 29 сентября не только стал автором гола, но и записал на свой счет ассист и заработал для команды пенальти. Окончательный счет матча – 4:1. Проявил себя Квара и в следующем матче против "Лечче", где стал автором ассиста. В матче с "Реалом" "Наполи" постарается продолжить прогресс, достигнутый в последних матчах чемпионата и надеется на победу, отметил тренер. "Реал Мадрид" – один из крупнейших клубов мира, имеющий уникальный послужной список: за последние десять сезонов он пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Нашим соперником руководит Карло Анчелотти, которого неаполитанцы хорошо знают, и которого лично я очень уважаю. Впереди нас ждет самый трудный матч, но у нас есть амбиции играть на победу", – сказал Гарсия. По словам главного тренера неаполитанцев, он объяснял игрокам сильные и слабые стороны соперника. "Мы будем полагаться на свой класс и уверенность в себе. Мы должны отдать все силы, чтобы победить. Ребята очень мотивированы. Главное – быть сконцентрированным, ведь в больших матчах все решают мелочи", – подчеркнул Гарсия. В группе C после первого тура лидируют "Реал" и "Наполи", у них по три очка. Неаполитанцы проведут матч против мадридцев в домашних стенах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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