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Масштабная презентация грузинского вина прошла в Бордо
Масштабная презентация грузинского вина прошла в Бордо
Совместное продвижение грузинского вина и грузинского регби, в рамках чемпионата мира по футболу 2023 года, предусмотрено меморандумом, подписанным между... 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T07:32+0400
2023-10-03T07:32+0400
2023-10-03T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Масштабная презентация грузинского вина прошла в городе Бордо, в рамках чемпионата мира по регби, говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Совместное продвижение грузинского вина и грузинского регби, в рамках чемпионата мира по футболу 2023 года, предусмотрено меморандумом, подписанным между Национальным агентством вина и Союзом регби Грузии. Презентация грузинских вин, состоявшаяся в Бордо, в мировом центре винной цивилизации Cité du Vin, включала в себя две части: профессиональную дегустацию вин, на которой присутствовало 80 приглашенных гостей, а также праздничный ужин, среди которых были представители мирового регби, Федерации регби Франции, Союза регби Фиджи, Союза регби Грузии, посольства и консульства Грузии во Французской Республике. Присутствовали и грузинские регбисты-ветераны, в разное время выступавшие за французские клубы. Выставка была организована Национальным агентством вина при поддержке посольства Грузии во Французской Республике. Согласно меморандуму, подписанному между Национальным агентством вина и Союзом регби Грузии, после завершения чемпионата мира по регби мероприятия подобного формата станут частью всех крупных международных турниров, в которых примут участие грузинские "Борждгалоснеби".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, экономика, национальное агентство вина, бордо, франция, союз регби грузии
грузия, новости, спорт, экономика, национальное агентство вина, бордо, франция, союз регби грузии
Масштабная презентация грузинского вина прошла в Бордо
Совместное продвижение грузинского вина и грузинского регби, в рамках чемпионата мира по футболу 2023 года, предусмотрено меморандумом, подписанным между Национальным агентством вина и Союзом регби Грузии
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Масштабная презентация грузинского вина прошла в городе Бордо, в рамках чемпионата мира по регби, говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
Совместное продвижение грузинского вина и грузинского регби, в рамках чемпионата мира по футболу 2023 года, предусмотрено меморандумом, подписанным между Национальным агентством вина и Союзом регби Грузии.
Презентация грузинских вин, состоявшаяся в Бордо, в мировом центре винной цивилизации Cité du Vin, включала в себя две части: профессиональную дегустацию вин, на которой присутствовало 80 приглашенных гостей, а также праздничный ужин, среди которых были представители мирового регби, Федерации регби Франции, Союза регби Фиджи, Союза регби Грузии, посольства и консульства Грузии во Французской Республике. Присутствовали и грузинские регбисты-ветераны, в разное время выступавшие за французские клубы.
Выставка была организована Национальным агентством вина при поддержке посольства Грузии во Французской Республике.
Согласно меморандуму, подписанному между Национальным агентством вина и Союзом регби Грузии, после завершения чемпионата мира по регби мероприятия подобного формата станут частью всех крупных международных турниров, в которых примут участие грузинские "Борждгалоснеби".