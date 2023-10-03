Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231003/na-chernomorskom-kurorte-gruzii-obrushilsya-most-282915173.html
На черноморском курорте Грузии обрушился мост
На черноморском курорте Грузии обрушился мост
Обильные осадки продолжаются в регионе Гурия на западе Грузии второй день 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T16:17+0400
2023-10-03T16:17+0400
новости
происшествия
грузия
шекветили
натанеби
гурия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23722/38/237223863_410:843:3264:2448_1920x0_80_0_0_fe09e539e5af737af5f5b7b158c62bdd.jpg
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Движение транспорта через реку Натанеби в курортном поселке Шекветили (регион Гурия) ограничено в связи с частичным обрушением моста, сообщает телекомпания "Рустави 2". Инцидент произошел во вторник после полудня. На месте мобилизованы наряды патрульной полиции. Территория оцеплена желтой лентой. Транспорт перенаправлен на объездную дорогу. Обильные осадки продолжаются в Гурии второй день. От вышедшей из берегов реки Бжужа пострадали жители Озургетского района. Затоплены первые этажи жилых домов, приусадебные участки, улицы. Местные власти подсчитывают ущерб.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
шекветили
натанеби
гурия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23722/38/237223863_628:471:3264:2448_1920x0_80_0_0_419116dabbf6bf1361da4b263142eb51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, происшествия, грузия, шекветили, натанеби, гурия
новости, происшествия, грузия, шекветили, натанеби, гурия

На черноморском курорте Грузии обрушился мост

16:17 03.10.2023
© photo: Sputnik / StringerШекветили перед штормом
Шекветили перед штормом - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Обильные осадки продолжаются в регионе Гурия на западе Грузии второй день
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Движение транспорта через реку Натанеби в курортном поселке Шекветили (регион Гурия) ограничено в связи с частичным обрушением моста, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Инцидент произошел во вторник после полудня. На месте мобилизованы наряды патрульной полиции. Территория оцеплена желтой лентой. Транспорт перенаправлен на объездную дорогу.
Обильные осадки продолжаются в Гурии второй день. От вышедшей из берегов реки Бжужа пострадали жители Озургетского района. Затоплены первые этажи жилых домов, приусадебные участки, улицы.
Местные власти подсчитывают ущерб.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0