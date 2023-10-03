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На черноморском курорте Грузии обрушился мост
На черноморском курорте Грузии обрушился мост
Обильные осадки продолжаются в регионе Гурия на западе Грузии второй день 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T16:17+0400
2023-10-03T16:17+0400
2023-10-03T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Движение транспорта через реку Натанеби в курортном поселке Шекветили (регион Гурия) ограничено в связи с частичным обрушением моста, сообщает телекомпания "Рустави 2". Инцидент произошел во вторник после полудня. На месте мобилизованы наряды патрульной полиции. Территория оцеплена желтой лентой. Транспорт перенаправлен на объездную дорогу. Обильные осадки продолжаются в Гурии второй день. От вышедшей из берегов реки Бжужа пострадали жители Озургетского района. Затоплены первые этажи жилых домов, приусадебные участки, улицы. Местные власти подсчитывают ущерб.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, шекветили, натанеби, гурия
новости, происшествия, грузия, шекветили, натанеби, гурия
На черноморском курорте Грузии обрушился мост
Обильные осадки продолжаются в регионе Гурия на западе Грузии второй день
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Движение транспорта через реку Натанеби в курортном поселке Шекветили (регион Гурия) ограничено в связи с частичным обрушением моста, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Инцидент произошел во вторник после полудня. На месте мобилизованы наряды патрульной полиции. Территория оцеплена желтой лентой. Транспорт перенаправлен на объездную дорогу.
Обильные осадки продолжаются в Гурии второй день. От вышедшей из берегов реки Бжужа пострадали жители Озургетского района. Затоплены первые этажи жилых домов, приусадебные участки, улицы.
Местные власти подсчитывают ущерб.