https://sputnik-georgia.ru/20231003/na-chernomorskom-kurorte-gruzii-obrushilsya-most-282915173.html

На черноморском курорте Грузии обрушился мост

На черноморском курорте Грузии обрушился мост

Обильные осадки продолжаются в регионе Гурия на западе Грузии второй день 03.10.2023, Sputnik Грузия

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новости

происшествия

грузия

шекветили

натанеби

гурия

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Движение транспорта через реку Натанеби в курортном поселке Шекветили (регион Гурия) ограничено в связи с частичным обрушением моста, сообщает телекомпания "Рустави 2". Инцидент произошел во вторник после полудня. На месте мобилизованы наряды патрульной полиции. Территория оцеплена желтой лентой. Транспорт перенаправлен на объездную дорогу. Обильные осадки продолжаются в Гурии второй день. От вышедшей из берегов реки Бжужа пострадали жители Озургетского района. Затоплены первые этажи жилых домов, приусадебные участки, улицы. Местные власти подсчитывают ущерб.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шекветили

натанеби

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