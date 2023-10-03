https://sputnik-georgia.ru/20231003/narodnye-primety-na-kondratev-den-2023-chto-nelzya-delat-4-oktyabrya-282912121.html
Народные приметы на Кондратьев день 2023: что нельзя делать 4 октября?
Народные приметы на Кондратьев день 2023: что нельзя делать 4 октября?
Православная церковь 4 октября поминает апостола из числа 70-ти учеников Христа – святого Кодрата, автора апологии в защиту христианства 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T14:31+0400
2023-10-03T14:31+0400
2023-10-03T14:37+0400
справки
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В народе праздник, с которым связано много примет и запретов, называют Кондратьев день. Что нельзя делать в Кондратьев день, о народных приметах 4 октября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Кондратьев день ссорится и ругаться, особенно на работе – конфликт на рабочем месте может испортить не только текущий день, но и весь предстоящий год. В Кондратьев день руководителям нельзя спорить с подчиненными – по приметам выиграть спор им не удастся. Нельзя 4 октября примерять обувь в магазинах или надевать чужую – по приметам можно притянуть проблемы тех людей, которые ее примерял или надевал. Нельзя в Кондратьев день девушкам кушать до заката – это плохая примета, можно лишиться красоты и молодости. Народные приметыПо народным приметам погода изменится к лучшему, если в Кондратьев день облака плывут высоко и медленно. Поднимется сильный ветер, если Солнце на рассвете ярко-оранжевое, а если к ночи потеплело – это верная примета, что приближается долгосрочное ненастье. По приметам зима будет снежная и суровая, если грибов нет, а орехов видимо-невидимо. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Народные приметы на Кондратьев день 2023: что нельзя делать 4 октября?
14:31 03.10.2023 (обновлено: 14:37 03.10.2023)
Православная церковь 4 октября поминает апостола из числа 70-ти учеников Христа – святого Кодрата, автора апологии в защиту христианства
В народе праздник, с которым связано много примет и запретов, называют Кондратьев день.
Что нельзя делать в Кондратьев день, о народных приметах 4 октября, читайте в Sputnik Грузия
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Что нельзя делать
По народным приметам нельзя в Кондратьев день ссорится и ругаться, особенно на работе – конфликт на рабочем месте может испортить не только текущий день, но и весь предстоящий год.
В Кондратьев день руководителям нельзя спорить с подчиненными – по приметам выиграть спор им не удастся.
Нельзя 4 октября примерять обувь в магазинах или надевать чужую – по приметам можно притянуть проблемы тех людей, которые ее примерял или надевал.
Нельзя в Кондратьев день девушкам кушать до заката – это плохая примета, можно лишиться красоты и молодости.
Народные приметы
По народным приметам погода изменится к лучшему, если в Кондратьев день облака плывут высоко и медленно.
Поднимется сильный ветер, если Солнце на рассвете ярко-оранжевое, а если к ночи потеплело – это верная примета, что приближается долгосрочное ненастье.
По приметам зима будет снежная и суровая, если грибов нет, а орехов видимо-невидимо.
Материал подготовлен на основе открытых источников