https://sputnik-georgia.ru/20231003/narodnye-primety-na-kondratev-den-2023-chto-nelzya-delat-4-oktyabrya-282912121.html

Народные приметы на Кондратьев день 2023: что нельзя делать 4 октября?

Народные приметы на Кондратьев день 2023: что нельзя делать 4 октября?

Православная церковь 4 октября поминает апостола из числа 70-ти учеников Христа – святого Кодрата, автора апологии в защиту христианства 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T14:31+0400

2023-10-03T14:31+0400

2023-10-03T14:37+0400

справки

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В народе праздник, с которым связано много примет и запретов, называют Кондратьев день. Что нельзя делать в Кондратьев день, о народных приметах 4 октября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Кондратьев день ссорится и ругаться, особенно на работе – конфликт на рабочем месте может испортить не только текущий день, но и весь предстоящий год. В Кондратьев день руководителям нельзя спорить с подчиненными – по приметам выиграть спор им не удастся. Нельзя 4 октября примерять обувь в магазинах или надевать чужую – по приметам можно притянуть проблемы тех людей, которые ее примерял или надевал. Нельзя в Кондратьев день девушкам кушать до заката – это плохая примета, можно лишиться красоты и молодости. Народные приметыПо народным приметам погода изменится к лучшему, если в Кондратьев день облака плывут высоко и медленно. Поднимется сильный ветер, если Солнце на рассвете ярко-оранжевое, а если к ночи потеплело – это верная примета, что приближается долгосрочное ненастье. По приметам зима будет снежная и суровая, если грибов нет, а орехов видимо-невидимо. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки