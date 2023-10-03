https://sputnik-georgia.ru/20231003/natsionalnuyu-administratsiyu-turizma-gruzii-otmetili-na-festivale-v-kannakh-282912412.html

Национальную администрацию туризма Грузии отметили на фестивале в Каннах

Национальную администрацию туризма Грузии отметили на фестивале в Каннах

Glimpses of Georgia – один из трех роликов о туристических направлениях Грузии, которые были подготовлены Bloomberg в 2022 году 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T14:52+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии стала победителем Каннского фестиваля корпоративных медиа и телевидения за видеоролик под названием Glimpses of Georgia, который был создан Bloomberg. Каннский фестиваль корпоративных медиа и телевидения был основан в 2010 году и проводится ежегодно. На фестивале представляют корпоративные фильмы, онлайн-медиа-продукцию, документальные фильмы, музыкальные клипы и рекламные ролики. Официальная церемония награждения прошла 27-28 сентября в Каннах на юге Франции. Glimpses of Georgia – один из трех роликов о туристических направлениях Грузии, которые были подготовлены Bloomberg в 2022 году. Национальная администрация туризма Грузии с 2019 года сотрудничает с влиятельной международной платформой, в рамках которой готовились статьи и видеоролики о природе, приключениях, культуре, ночной жизни, вине и гастрономии Грузии. Кампания проводилась в различных социальных сетях и на официальном сайте Bloomberg. Национальная администрация туризма продолжает сотрудничество с Bloomberg и в этом году. Кампания началась в июле и продлится до конца декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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