https://sputnik-georgia.ru/20231003/navodnenie-v-gruzii-kobuleti-zatopilo-posle-silnykh-dozhdey---video-282923463.html

Наводнение в Грузии: Кобулети затопило после сильных дождей – видео

Наводнение в Грузии: Кобулети затопило после сильных дождей – видео

Регионы Грузии вновь страдают от сильных дождей. Ливни вызвали настоящее наводнение на черноморских курортах в Аджарии. 03.10.2023, Sputnik Грузия

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На месте ЧП ведутся спасательные и восстановительные работы. Ранее МВД Грузии разослало жителям смс с предупреждением о сильных осадках по всей стране в течение ближайших дней.

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аджария

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, кобулети, аджария, наводнение, происшествия, стихийное бедствие, видео