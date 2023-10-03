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Наводнение в Грузии: Кобулети затопило после сильных дождей – видео
Наводнение в Грузии: Кобулети затопило после сильных дождей – видео
Регионы Грузии вновь страдают от сильных дождей. Ливни вызвали настоящее наводнение на черноморских курортах в Аджарии. 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T16:41+0400
2023-10-03T16:41+0400
2023-10-03T16:44+0400
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На месте ЧП ведутся спасательные и восстановительные работы. Ранее МВД Грузии разослало жителям смс с предупреждением о сильных осадках по всей стране в течение ближайших дней.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, кобулети, аджария, наводнение, происшествия, стихийное бедствие, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, кобулети, аджария, наводнение, происшествия, стихийное бедствие, видео
Наводнение в Грузии: Кобулети затопило после сильных дождей – видео
16:41 03.10.2023 (обновлено: 16:44 03.10.2023)
Регионы Грузии вновь страдают от сильных дождей. Ливни вызвали настоящее наводнение на черноморских курортах в Аджарии.
На месте ЧП ведутся спасательные и восстановительные работы. Ранее МВД Грузии разослало жителям смс с предупреждением о сильных осадках по всей стране в течение ближайших дней.