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Непогода создала проблемы жителям Западной Грузии
Непогода создала проблемы жителям Западной Грузии
Сильные дожди привели к выходу из берегов реки в Гурии 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T11:33+0400
2023-10-03T11:33+0400
2023-10-03T11:59+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Обильные осадки создали проблемы жителям Озургетского района Гурии – вышедшая из берегов река Бжужа затопила улицы, приусадебные участки, поля, сообщает мэрия Озургети. Вода попала на первые этажи жилых домов. Были повреждены предметы быта и техника. В нескольких местах сошла масса земли. В мэрии заработала горячая линия. По прогнозам синоптиков, осадки в Западной Грузии продолжатся и 3 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, западная грузия, погода, гурия, озургети
грузия, новости, западная грузия, погода, гурия, озургети
Непогода создала проблемы жителям Западной Грузии
11:33 03.10.2023 (обновлено: 11:59 03.10.2023)
Сильные дожди привели к выходу из берегов реки в Гурии
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Обильные осадки создали проблемы жителям Озургетского района Гурии – вышедшая из берегов река Бжужа затопила улицы, приусадебные участки, поля, сообщает мэрия Озургети.
Вода попала на первые этажи жилых домов. Были повреждены предметы быта и техника. В нескольких местах сошла масса земли. В мэрии заработала горячая линия.
"Из-за сильного дождя мэрия Озургети продолжает работать в чрезвычайном режиме. Все службы мобилизованы. Просим наших сограждан связаться с представителями мэрии в селах или сообщить нам по горячей линии для устранения возникших проблем", – говорится в сообщении мэрии.
По прогнозам синоптиков, осадки в Западной Грузии продолжатся и 3 октября.