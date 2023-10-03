https://sputnik-georgia.ru/20231003/nepogoda-sozdala-problemy-zhitelyam-zapadnoy-gruzii-282901227.html

Непогода создала проблемы жителям Западной Грузии

Непогода создала проблемы жителям Западной Грузии

Сильные дожди привели к выходу из берегов реки в Гурии 03.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Обильные осадки создали проблемы жителям Озургетского района Гурии – вышедшая из берегов река Бжужа затопила улицы, приусадебные участки, поля, сообщает мэрия Озургети. Вода попала на первые этажи жилых домов. Были повреждены предметы быта и техника. В нескольких местах сошла масса земли. В мэрии заработала горячая линия. По прогнозам синоптиков, осадки в Западной Грузии продолжатся и 3 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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