https://sputnik-georgia.ru/20231003/neskolko-semey-otrezany-ot-vneshnego-mira-iz-za-dozhdey-na-zapade-gruzii-282933382.html

Несколько семей отрезаны от внешнего мира из-за дождей на западе Грузии

Несколько семей отрезаны от внешнего мира из-за дождей на западе Грузии

Мэрия муниципалитета работает в чрезвычайном режиме, мобилизована техника, ведутся работы по расчистке дорог 03.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Обильные осадки вызвали проблемы в муниципалитете Чохатаури, говорится в заявлении мэрии муниципалитета на западе Грузии.Мэрия муниципалитета работает в чрезвычайном режиме, мобилизована техника, ведутся работы по расчистке дорог. Представители властей вместе с комиссией по изучению катастрофы побывали в селах и ознакомились с ситуацией там. Точная сумма ущерба пока неизвестна. Это определит специальная комиссия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, гурия, дождь