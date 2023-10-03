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Несколько семей отрезаны от внешнего мира из-за дождей на западе Грузии
Несколько семей отрезаны от внешнего мира из-за дождей на западе Грузии
Мэрия муниципалитета работает в чрезвычайном режиме, мобилизована техника, ведутся работы по расчистке дорог 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T22:18+0400
2023-10-03T22:18+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Обильные осадки вызвали проблемы в муниципалитете Чохатаури, говорится в заявлении мэрии муниципалитета на западе Грузии.Мэрия муниципалитета работает в чрезвычайном режиме, мобилизована техника, ведутся работы по расчистке дорог. Представители властей вместе с комиссией по изучению катастрофы побывали в селах и ознакомились с ситуацией там. Точная сумма ущерба пока неизвестна. Это определит специальная комиссия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Несколько семей отрезаны от внешнего мира из-за дождей на западе Грузии
22:18 03.10.2023 (обновлено: 22:26 03.10.2023)
Мэрия муниципалитета работает в чрезвычайном режиме, мобилизована техника, ведутся работы по расчистке дорог
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Обильные осадки вызвали проблемы в муниципалитете Чохатаури, говорится в заявлении мэрии муниципалитета на западе Грузии.
"Из-за дождей были повреждены внутренние дороги, затоплены жилые дома, в селах муниципалитета Хеви, Джавцхма, Эркети, Дидивани, Гутури и Хидистави появились оползнеопасные зоны. Несколько семей отрезаны от внешнего мира", – говорится в сообщении.
Мэрия муниципалитета работает в чрезвычайном режиме, мобилизована техника, ведутся работы по расчистке дорог.
Представители властей вместе с комиссией по изучению катастрофы побывали в селах и ознакомились с ситуацией там.
Точная сумма ущерба пока неизвестна. Это определит специальная комиссия.