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Песков: не хотелось бы, чтобы Путину пришлось отказаться от поездок в Ереван
Песков: не хотелось бы, чтобы Путину пришлось отказаться от поездок в Ереван
Россия считает присоединение Армении к Римскому статусу МУС некорректным 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T16:39+0400
2023-10-03T16:39+0400
2023-10-03T16:44+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не хотелось бы, чтобы президенту России Владимиру Путину когда-либо пришлось отказаться от визита в Армению из-за присоединения последней к Римскому статусу Международного уголовно суда (МУС).Во вторник армянский парламент ратифицировал Римский статут МУС. После ратификации документ должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.Он указал, что Армения – это союзник России, дружественное государство и партнер."Безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. У нас нет сомнений, что будет объединять навсегда", – уточнил пресс-секретарь российского лидера.Вместе с тем Песков отметил, что вопросы к армянскому руководству были заранее переданы Еревану.Песков также отметил, что Москва не согласна со словами премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что решение Армении присоединиться к Римскому статуту было связано с "недостаточностью" инструментов ОДКБ и армяно-российского партнерства для обеспечения безопасности страны.Он добавил, что сотрудничество с Россией и ОДКБ полностью гарантирует безопасность Армении. По его словам, предтечей сегодняшней ситуации вокруг Карабаха было решение самого Пашиняна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, политика, в мире, армения, ереван, москва, дмитрий песков, никол пашинян, владимир путин, одкб
Песков: не хотелось бы, чтобы Путину пришлось отказаться от поездок в Ереван
16:39 03.10.2023 (обновлено: 16:44 03.10.2023)
Россия считает присоединение Армении к Римскому статусу МУС некорректным
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не хотелось бы, чтобы президенту России Владимиру Путину когда-либо пришлось отказаться от визита в Армению из-за присоединения последней к Римскому статусу Международного уголовно суда (МУС).
Во вторник армянский парламент ратифицировал Римский статут МУС. После ратификации документ должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.
"Конечно, нам бы не хотелось, чтобы когда-то по каким-то причинам президенту пришлось бы отказываться от визитов в Армению", – цитирует Пескова РИА Новости
.
Он указал, что Армения – это союзник России, дружественное государство и партнер.
"Безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. У нас нет сомнений, что будет объединять навсегда", – уточнил пресс-секретарь российского лидера.
Вместе с тем Песков отметил, что вопросы к армянскому руководству были заранее переданы Еревану.
"Мы сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда является корректным. По-прежнему считаем, что это некорректное решение", – пояснил он.
Песков также отметил, что Москва не согласна со словами премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что решение Армении присоединиться к Римскому статуту было связано с "недостаточностью" инструментов ОДКБ и армяно-российского партнерства для обеспечения безопасности страны.
Он добавил, что сотрудничество с Россией и ОДКБ полностью гарантирует безопасность Армении. По его словам, предтечей сегодняшней ситуации вокруг Карабаха было решение самого Пашиняна.