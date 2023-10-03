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Правила подачи заявки на бесплатное обучение в вузах России для граждан Грузии
Правила подачи заявки на бесплатное обучение в вузах России для граждан Грузии
С 1 сентября ведется набор кандидатов для поступления в 2024-2025 учебном году в российские вузы за счет средств федерального бюджета РФ 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T20:00+0400
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В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете правила подачи заявки на бесплатное обучение в вузах России для граждан Грузии.Для подачи заявки на обучение необходимо зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы "Образование в Российской Федерации" https://education-in-russia.com, заполнить анкету и отправить на проверку.Срок подачи заявки – до 1 ноября 2023 года включительно. С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, россия, новости, грузино-российские отношения, образование в грузии, секция интересов россии при посольстве швейцарии, инфографика, инфографика
грузия, россия, новости, грузино-российские отношения, образование в грузии, секция интересов россии при посольстве швейцарии, инфографика, инфографика
Правила подачи заявки на бесплатное обучение в вузах России для граждан Грузии
С 1 сентября ведется набор кандидатов для поступления в 2024-2025 учебном году в российские вузы за счет средств федерального бюджета РФ
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете правила подачи заявки на бесплатное обучение в вузах России для граждан Грузии.
Для подачи заявки на обучение необходимо зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы "Образование в Российской Федерации" https://education-in-russia.com
, заполнить анкету и отправить на проверку.
Срок подачи заявки – до 1 ноября 2023 года включительно. С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте
Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии.