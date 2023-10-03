https://sputnik-georgia.ru/20231003/raboty-legendarnogo-benksi-budut-vystavleny-v-tbilisi-282904765.html

Работы легендарного Бэнкси будут выставлены в Тбилиси

Работы легендарного Бэнкси будут выставлены в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Масштабная выставка работ всемирно известного анонимного английского художника стрит-арта Бэнски откроется в Грузинском музее... 03.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Масштабная выставка работ всемирно известного анонимного английского художника стрит-арта Бэнски откроется в Грузинском музее изобразительных искусств 18 октября и продлится четыре месяца. "Бэнкси: рождение легенды" так называется выставка, которую музей изобразительных искусств устраивает в честь своего пятилетия. Для выставки будет предоставлен весь третий этаж музея – 11 залов. Гости выставки смогут попутешествовать в мире Бэнкси – от рождения артиста до его мирового признания. Среди экспонатов на выставке – работы, выполненные из разных материалов: скульптура, холст, аутентичные уличные жалюзи и другие. Интересно, что в одном из залов, наряду с оригиналами Бэнкси, будут представлены работы грузинских уличных художников. Представленные художники наиболее активно работают на улицах Тбилиси, произведения, созданные в музее, несут их видение и отражают грузинскую культуру. Бэнкси – один из самых скандальных и влиятельных уличных художников. Вокруг его биографии ведется множество споров. В частности, ведутся споры о настоящем имени и происхождении Бэнкси. В своих работах артист привлекает внимание к наиболее актуальным социально-политическим темам, активно выступает против политики и войны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилиси, бэнкси