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"Роскосмос" предложил трем странам войти в проект новой космической станции
"Роскосмос" предложил трем странам войти в проект новой космической станции
Новая станция рассматривается как "постоянно действующая лаборатория по отработке космических технологий" 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T20:44+0400
2023-10-03T20:44+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. "Роскосмос" предложил космическим агентствам Бразилии, Турции и ЮАР участвовать в работе Российской орбитальной станции, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.По его словам, коллегам рассказали о планах по развитию российской орбитальной станции (РОС) и продолжению пилотируемой программы.Как заявил Борисов накануне на Международном астронавтическом конгрессе в Баку, иностранные партнеры смогут проводить на РОС свои научные эксперименты – например, разрабатывать новые материалы. В целом станция рассматривается как "постоянно действующая лаборатория по отработке космических технологий".По словам главы "Роскосмоса", выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом развертывания новой Российской орбитальной станции (РОС). Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032-м.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, наука, бразилия, турция, юар, роскосмос, брикс, юрий борисов
в мире, россия, новости, наука, бразилия, турция, юар, роскосмос, брикс, юрий борисов
"Роскосмос" предложил трем странам войти в проект новой космической станции
Новая станция рассматривается как "постоянно действующая лаборатория по отработке космических технологий"
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. "Роскосмос" предложил космическим агентствам Бразилии, Турции и ЮАР участвовать в работе Российской орбитальной станции, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.
"Неподдельный интерес у коллег из Турции, Бразилии, ЮАР. В основном мы хорошо контактируем со странами, входящими в страны БРИКС", – сказал он журналистам.
По его словам, коллегам рассказали о планах по развитию российской орбитальной станции (РОС) и продолжению пилотируемой программы.
Как заявил Борисов накануне на Международном астронавтическом конгрессе в Баку, иностранные партнеры смогут проводить на РОС свои научные эксперименты – например, разрабатывать новые материалы. В целом станция рассматривается как "постоянно действующая лаборатория по отработке космических технологий".
В апреле "Роскосмос" проинформировал партнеров о продлении участия России в проекте МКС до 2028 года. А 30 июня Борисов констатировал, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030-го.
По словам главы "Роскосмоса", выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом развертывания новой Российской орбитальной станции (РОС). Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032-м.