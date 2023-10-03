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"Роскосмос" предложил трем странам войти в проект новой космической станции

"Роскосмос" предложил трем странам войти в проект новой космической станции

Новая станция рассматривается как "постоянно действующая лаборатория по отработке космических технологий" 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T20:44+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. "Роскосмос" предложил космическим агентствам Бразилии, Турции и ЮАР участвовать в работе Российской орбитальной станции, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.По его словам, коллегам рассказали о планах по развитию российской орбитальной станции (РОС) и продолжению пилотируемой программы.Как заявил Борисов накануне на Международном астронавтическом конгрессе в Баку, иностранные партнеры смогут проводить на РОС свои научные эксперименты – например, разрабатывать новые материалы. В целом станция рассматривается как "постоянно действующая лаборатория по отработке космических технологий".По словам главы "Роскосмоса", выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом развертывания новой Российской орбитальной станции (РОС). Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032-м.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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