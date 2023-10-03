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В Батуми проходит международный фестиваль музыки и искусств – фото
В Батуми проходит международный фестиваль музыки и искусств – фото
Черноморский курортный город всю неделю будет наполнен очарованием бессмертных произведений, а молодые таланты выступят на сцене вместе со всемирно известными... 03.10.2023, Sputnik Грузия
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Батуми в десятый раз принимает международный фестиваль классической музыки и искусств Batumi Black Sea Music and Art Festival.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фестиваль, батуми, искусство, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фестиваль, батуми, искусство, фото

В Батуми проходит международный фестиваль музыки и искусств – фото

16:16 03.10.2023 (обновлено: 16:24 03.10.2023)
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Черноморский курортный город всю неделю будет наполнен очарованием бессмертных произведений, а молодые таланты выступят на сцене вместе со всемирно известными музыкантами.
Батуми в десятый раз принимает международный фестиваль классической музыки и искусств Batumi Black Sea Music and Art Festival.
© photo: Sputnik / Stringer

Открытие Международного батумского черноморского фестиваля музыки и искусств Batumi Black Sea Music and Art Festival.

Открытие Международного батумского черноморского фестиваля музыки и искусств Batumi Black Sea Music and Art Festival. - Sputnik Грузия
1/9
© photo: Sputnik / Stringer

Открытие Международного батумского черноморского фестиваля музыки и искусств Batumi Black Sea Music and Art Festival.

© photo: Sputnik / Stringer

В течение недели перед гостями фестиваля прозвучат различные произведения.

В течение недели перед гостями фестиваля прозвучат различные произведения. - Sputnik Грузия
2/9
© photo: Sputnik / Stringer

В течение недели перед гостями фестиваля прозвучат различные произведения.

© photo: Sputnik / Stringer

Молодые таланты выступят на фестивале вместе со всемирно известными исполнителями.

Молодые таланты выступят на фестивале вместе со всемирно известными исполнителями. - Sputnik Грузия
3/9
© photo: Sputnik / Stringer

Молодые таланты выступят на фестивале вместе со всемирно известными исполнителями.

© photo: Sputnik / Stringer

Международный батумский черноморский фестиваль музыки и искусств проводится вот уже десятый раз.

Международный батумский черноморский фестиваль музыки и искусств проводится вот уже десятый раз. - Sputnik Грузия
4/9
© photo: Sputnik / Stringer

Международный батумский черноморский фестиваль музыки и искусств проводится вот уже десятый раз.

© photo: Sputnik / Stringer

Это крупное событие в сфере культуры в Грузии.

Это крупное событие в сфере культуры в Грузии. - Sputnik Грузия
5/9
© photo: Sputnik / Stringer

Это крупное событие в сфере культуры в Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

И при этом – единственное, которое проходит под патронажем ЮНЕСКО.

И при этом – единственное, которое проходит под патронажем ЮНЕСКО. - Sputnik Грузия
6/9
© photo: Sputnik / Stringer

И при этом – единственное, которое проходит под патронажем ЮНЕСКО.

© photo: Sputnik / Stringer

Кроме исполнения музыкальных произведений, в рамках фестиваля запланирована обширная программа мероприятий.

Кроме исполнения музыкальных произведений, в рамках фестиваля запланирована обширная программа мероприятий. - Sputnik Грузия
7/9
© photo: Sputnik / Stringer

Кроме исполнения музыкальных произведений, в рамках фестиваля запланирована обширная программа мероприятий.

© photo: Sputnik / Stringer

Гости фестиваля смогут посетить выставки, репетиции, мастер-классы.

Гости фестиваля смогут посетить выставки, репетиции, мастер-классы. - Sputnik Грузия
8/9
© photo: Sputnik / Stringer

Гости фестиваля смогут посетить выставки, репетиции, мастер-классы.

© photo: Sputnik / Stringer

Организаторы в этом году постарались сделать программу батумского фестиваля максимально разнообразной.

Организаторы в этом году постарались сделать программу батумского фестиваля максимально разнообразной. - Sputnik Грузия
9/9
© photo: Sputnik / Stringer

Организаторы в этом году постарались сделать программу батумского фестиваля максимально разнообразной.

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