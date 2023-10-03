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В Батуми проходит международный фестиваль музыки и искусств – фото
В Батуми проходит международный фестиваль музыки и искусств – фото
Черноморский курортный город всю неделю будет наполнен очарованием бессмертных произведений, а молодые таланты выступят на сцене вместе со всемирно известными... 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T16:16+0400
2023-10-03T16:16+0400
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Батуми в десятый раз принимает международный фестиваль классической музыки и искусств Batumi Black Sea Music and Art Festival.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фестиваль, батуми, искусство, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фестиваль, батуми, искусство, фото
В Батуми проходит международный фестиваль музыки и искусств – фото
16:16 03.10.2023 (обновлено: 16:24 03.10.2023)
Черноморский курортный город всю неделю будет наполнен очарованием бессмертных произведений, а молодые таланты выступят на сцене вместе со всемирно известными музыкантами.
Батуми в десятый раз принимает международный фестиваль классической музыки и искусств Batumi Black Sea Music and Art Festival.
© photo: Sputnik / Stringer
Открытие Международного батумского черноморского фестиваля музыки и искусств Batumi Black Sea Music and Art Festival.
Открытие Международного батумского черноморского фестиваля музыки и искусств Batumi Black Sea Music and Art Festival.
© photo: Sputnik / Stringer
В течение недели перед гостями фестиваля прозвучат различные произведения.
В течение недели перед гостями фестиваля прозвучат различные произведения.
© photo: Sputnik / Stringer
Молодые таланты выступят на фестивале вместе со всемирно известными исполнителями.
Молодые таланты выступят на фестивале вместе со всемирно известными исполнителями.
© photo: Sputnik / Stringer
Международный батумский черноморский фестиваль музыки и искусств проводится вот уже десятый раз.
Международный батумский черноморский фестиваль музыки и искусств проводится вот уже десятый раз.
© photo: Sputnik / Stringer
Это крупное событие в сфере культуры в Грузии.
Это крупное событие в сфере культуры в Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
И при этом – единственное, которое проходит под патронажем ЮНЕСКО.
И при этом – единственное, которое проходит под патронажем ЮНЕСКО.
© photo: Sputnik / Stringer
Кроме исполнения музыкальных произведений, в рамках фестиваля запланирована обширная программа мероприятий.
Кроме исполнения музыкальных произведений, в рамках фестиваля запланирована обширная программа мероприятий.
© photo: Sputnik / Stringer
Гости фестиваля смогут посетить выставки, репетиции, мастер-классы.
Гости фестиваля смогут посетить выставки, репетиции, мастер-классы.
© photo: Sputnik / Stringer
Организаторы в этом году постарались сделать программу батумского фестиваля максимально разнообразной.
Организаторы в этом году постарались сделать программу батумского фестиваля максимально разнообразной.