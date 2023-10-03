https://sputnik-georgia.ru/20231003/v-batumi-prokhodit-mezhdunarodnyy-festival-muzyki-i-iskusstv---foto-282921462.html

В Батуми проходит международный фестиваль музыки и искусств – фото

В Батуми проходит международный фестиваль музыки и искусств – фото

Черноморский курортный город всю неделю будет наполнен очарованием бессмертных произведений, а молодые таланты выступят на сцене вместе со всемирно известными... 03.10.2023, Sputnik Грузия

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Батуми в десятый раз принимает международный фестиваль классической музыки и искусств Batumi Black Sea Music and Art Festival.

батуми

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