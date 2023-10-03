https://sputnik-georgia.ru/20231003/v-parizhe-znakomyatsya-s-turisticheskim-potentsialom-gruzii-282927801.html

В Париже знакомятся с туристическим потенциалом Грузии

В Париже знакомятся с туристическим потенциалом Грузии

В турвыставке принимают участие 3000 туристических компаний из более чем ста стран 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T18:29+0400

2023-10-03T18:29+0400

2023-10-03T18:29+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает участие в туристической выставке IFTM Top Resa в Париже, говорится в сообщении ведомства.На мероприятии проводятся деловые встречи и презентации с целью популяризации горнолыжного, морского, курортного, приключенческого, культурного, винного и кулинарного туризма Грузии. Также глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе проводит встречи с крупнейшими туроператорами Франции с целью увеличения туристических потоков. В Национальной администрации туризма отмечают, что выставку IFTM Top Resa посещает до 50 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, париж, тбилиси, франция