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В Париже знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
В Париже знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
В турвыставке принимают участие 3000 туристических компаний из более чем ста стран 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T18:29+0400
2023-10-03T18:29+0400
2023-10-03T18:29+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает участие в туристической выставке IFTM Top Resa в Париже, говорится в сообщении ведомства.На мероприятии проводятся деловые встречи и презентации с целью популяризации горнолыжного, морского, курортного, приключенческого, культурного, винного и кулинарного туризма Грузии. Также глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе проводит встречи с крупнейшими туроператорами Франции с целью увеличения туристических потоков. В Национальной администрации туризма отмечают, что выставку IFTM Top Resa посещает до 50 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, париж, тбилиси, франция
туризм, грузия, новости, париж, тбилиси, франция
В Париже знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
В турвыставке принимают участие 3000 туристических компаний из более чем ста стран
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает участие в туристической выставке IFTM Top Resa в Париже, говорится в сообщении ведомства.
На мероприятии проводятся деловые встречи и презентации с целью популяризации горнолыжного, морского, курортного, приключенческого, культурного, винного и кулинарного туризма Грузии.
Также глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе проводит встречи с крупнейшими туроператорами Франции с целью увеличения туристических потоков.
"За три дня на парижской туристической выставке посетители стенда Грузии смогут узнать о туристическом потенциале Грузии, увидеть презентации проектов. Следует отметить, что в этом мероприятии принимают участие более 3000 туристических компаний и организаций из более чем ста стран", – сказала Омиадзе.
В Национальной администрации туризма отмечают, что выставку IFTM Top Resa посещает до 50 тысяч человек.