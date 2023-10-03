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В Сочи продолжает работу дискуссионный клуб "Валдай" – видео
В Сочи продолжает работу дискуссионный клуб "Валдай" – видео
В Сочи продолжает работу Международный дискуссионный клуб "Валдай". 140 экспертов, представители 42 стран находятся на курорте 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T13:32+0400
2023-10-03T13:32+0400
2023-10-03T13:42+0400
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Программа поделена на тематические блоки. Каждый день посвящен разным темам: политике, экономике или гуманитарным вопросам.Во второй день форума эксперты обсуждают возможность создания мировой экономики без валютной монополии и карательных мер. Основная же цель дискуссионного клуба в 2023 году – раскрыть тему "справедливой многополярности". До 5 октября на курорте планируется провести 17 сессий.
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видео, россия, мультимедиа, политика, политика, сочи, видео
видео, россия, мультимедиа, политика, политика, сочи, видео
В Сочи продолжает работу дискуссионный клуб "Валдай" – видео
13:32 03.10.2023 (обновлено: 13:42 03.10.2023)
В Сочи продолжает работу Международный дискуссионный клуб "Валдай". 140 экспертов, представители 42 стран находятся на курорте
Программа поделена на тематические блоки. Каждый день посвящен разным темам: политике, экономике или гуманитарным вопросам.
Во второй день форума эксперты обсуждают возможность создания мировой экономики без валютной монополии и карательных мер.
Основная же цель дискуссионного клуба в 2023 году – раскрыть тему "справедливой многополярности". До 5 октября на курорте планируется провести 17 сессий.