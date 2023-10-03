https://sputnik-georgia.ru/20231003/v-sochi-prodolzhaet-rabotu-diskussionnyy-klub-valday---video-282908476.html

В Сочи продолжает работу дискуссионный клуб "Валдай" – видео

В Сочи продолжает работу дискуссионный клуб "Валдай" – видео

В Сочи продолжает работу Международный дискуссионный клуб "Валдай". 140 экспертов, представители 42 стран находятся на курорте 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T13:32+0400

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Программа поделена на тематические блоки. Каждый день посвящен разным темам: политике, экономике или гуманитарным вопросам.Во второй день форума эксперты обсуждают возможность создания мировой экономики без валютной монополии и карательных мер. Основная же цель дискуссионного клуба в 2023 году – раскрыть тему "справедливой многополярности". До 5 октября на курорте планируется провести 17 сессий.

сочи

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