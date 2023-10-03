https://sputnik-georgia.ru/20231003/v-tbilisi-raskryli-set-moshennichestva-s-kvartirami-zaderzhany-dva-cheloveka--282930544.html

В Тбилиси раскрыли сеть мошенничества с квартирами: задержаны два человека

В Тбилиси раскрыли сеть мошенничества с квартирами: задержаны два человека

Обвиняемые смогли "заработать" более 120 тысяч лари 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T19:33+0400

2023-10-03T19:33+0400

2023-10-03T19:33+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии объявила о предъявлении обвинений в мошенничестве двум лицам за махинации с квартирами. Согласно сообщению на сайте ведомства, обвиняемые снимали квартиры в жилом комплексе "Дирси" в одном из спальных районов Тбилиси, а после, выдавая их за свою собственность, обещали отдать квартиры за отступные. Обвиняемые говорили своим жертвам, что квартиры заложены под ипотечный кредит, и брали деньги с пострадавших. Как установило следствие, мошенникам на момент задержания 29 сентября удалось завладеть 123,5 тысячи лари. В случае подтверждения вины в мошенничестве группой лиц в крупном размере задержанным грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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