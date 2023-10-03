https://sputnik-georgia.ru/20231003/v-turtsii-proveli-450-kontrterroristicheskikh-operatsiy-po-vsey-strane-282896015.html

В Турции провели 450 контртеррористических операций по всей стране

В Турции провели 450 контртеррористических операций по всей стране

Задержано 55 предполагаемых членов террористической организации 03.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Силовики Турции провели более 450 контртеррористических операций по всей стране с участием свыше 13 тысячи сотрудников правоохранительных органов, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел Али Ерликая. Глава МВД Турции в воскресенье сообщил о попытке совершить теракт возле здания министерства в центре Анкары – один террорист подорвал себя, а другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое полицейских получили легкие ранения. По данным МВД, один из злоумышленников, пытавшихся устроить теракт в центре Анкары, опознан и идентифицирован как член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.По словам министра, в ходе операций, проведенных в 16 провинциях, было задержано 55 предполагаемых членов террористической организации.По сообщению телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении двадцати объектов боевиков.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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