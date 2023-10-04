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Столкновения полиции и протестующих на Мадагаскаре в ходе акций протеста – фото
Столкновения полиции и протестующих на Мадагаскаре в ходе акций протеста – фото
На Мадагаскаре вспыхнули протесты оппозиции перед выборами президента. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разгона протестующих. 04.10.2023, Sputnik Грузия
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Полиция Мадагаскара применила слезоточивый газ против сторонников кандидатов от оппозиции на президентских выборах, запланированных на начало ноября. Несколько сотен протестующих во главе с кандидатами собрались на площади в центре столицы.
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фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, мадагаскар, акции протеста, акция протеста, протест
фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, мадагаскар, акции протеста, акция протеста, протест

Столкновения полиции и протестующих на Мадагаскаре в ходе акций протеста – фото

10:50 04.10.2023 (обновлено: 12:07 04.10.2023)
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На Мадагаскаре вспыхнули протесты оппозиции перед выборами президента. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разгона протестующих.
Полиция Мадагаскара применила слезоточивый газ против сторонников кандидатов от оппозиции на президентских выборах, запланированных на начало ноября. Несколько сотен протестующих во главе с кандидатами собрались на площади в центре столицы.
© AFP 2023 / Rijasolo

Массовые протесты на Мадагаскаре вспыхнули на фоне предстоящих президентских выборов в стране.

Массовые протесты на Мадагаскаре вспыхнули на фоне предстоящих президентских выборов в стране. - Sputnik Грузия
1/7
© AFP 2023 / Rijasolo

Массовые протесты на Мадагаскаре вспыхнули на фоне предстоящих президентских выборов в стране.

© AFP 2023 / Rijasolo

С раннего утра понедельника главную площадь столицы Мадагаскара оцепили несколько сотен полицейских.

С раннего утра понедельника главную площадь столицы Мадагаскара оцепили несколько сотен полицейских. - Sputnik Грузия
2/7
© AFP 2023 / Rijasolo

С раннего утра понедельника главную площадь столицы Мадагаскара оцепили несколько сотен полицейских.

© AFP 2023 / Rijasolo

Митинг оппозиции не был санкционирован властями.

Митинг оппозиции не был санкционирован властями. - Sputnik Грузия
3/7
© AFP 2023 / Rijasolo

Митинг оппозиции не был санкционирован властями.

© AFP 2023 / Rijasolo

Против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

Против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. - Sputnik Грузия
4/7
© AFP 2023 / Rijasolo

Против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

© AFP 2023 / Rijasolo

Выборы на Мадагаскаре должны состоятся 9 ноября. Жители страны будут выбирать следующего президента и губернаторов.

Выборы на Мадагаскаре должны состоятся 9 ноября. Жители страны будут выбирать следующего президента и губернаторов. - Sputnik Грузия
5/7
© AFP 2023 / Rijasolo

Выборы на Мадагаскаре должны состоятся 9 ноября. Жители страны будут выбирать следующего президента и губернаторов.

© AFP 2023 / Rijasolo

На предстоящих выборах баллотируются тринадцать кандидатов.

На предстоящих выборах баллотируются тринадцать кандидатов. - Sputnik Грузия
6/7
© AFP 2023 / Rijasolo

На предстоящих выборах баллотируются тринадцать кандидатов.

© AFP 2023 / Rijasolo

В их числе действующий 49-летний президент, который пришел к власти в 2009 году после мятежа, в результате которого был свергнут Марк Раваломанана.

В их числе действующий 49-летний президент, который пришел к власти в 2009 году после мятежа, в результате которого был свергнут Марк Раваломанана. - Sputnik Грузия
7/7
© AFP 2023 / Rijasolo

В их числе действующий 49-летний президент, который пришел к власти в 2009 году после мятежа, в результате которого был свергнут Марк Раваломанана.

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