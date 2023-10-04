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Столкновения полиции и протестующих на Мадагаскаре в ходе акций протеста – фото

Столкновения полиции и протестующих на Мадагаскаре в ходе акций протеста – фото

На Мадагаскаре вспыхнули протесты оппозиции перед выборами президента. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разгона протестующих. 04.10.2023, Sputnik Грузия

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Полиция Мадагаскара применила слезоточивый газ против сторонников кандидатов от оппозиции на президентских выборах, запланированных на начало ноября. Несколько сотен протестующих во главе с кандидатами собрались на площади в центре столицы.

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