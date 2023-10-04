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Столкновения полиции и протестующих на Мадагаскаре в ходе акций протеста – фото
Столкновения полиции и протестующих на Мадагаскаре в ходе акций протеста – фото
На Мадагаскаре вспыхнули протесты оппозиции перед выборами президента. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разгона протестующих. 04.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-04T10:50+0400
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Полиция Мадагаскара применила слезоточивый газ против сторонников кандидатов от оппозиции на президентских выборах, запланированных на начало ноября. Несколько сотен протестующих во главе с кандидатами собрались на площади в центре столицы.
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фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, мадагаскар, акции протеста, акция протеста, протест
Столкновения полиции и протестующих на Мадагаскаре в ходе акций протеста – фото 10:50 04.10.2023 (обновлено: 12:07 04.10.2023)
На Мадагаскаре вспыхнули протесты оппозиции перед выборами президента. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разгона протестующих.
Полиция Мадагаскара применила слезоточивый газ против сторонников кандидатов от оппозиции на президентских выборах, запланированных на начало ноября. Несколько сотен протестующих во главе с кандидатами собрались на площади в центре столицы.
© AFP 2023 / Rijasolo
Массовые протесты на Мадагаскаре вспыхнули на фоне предстоящих президентских выборов в стране.
Массовые протесты на Мадагаскаре вспыхнули на фоне предстоящих президентских выборов в стране.
© AFP 2023 / Rijasolo
С раннего утра понедельника главную площадь столицы Мадагаскара оцепили несколько сотен полицейских.
С раннего утра понедельника главную площадь столицы Мадагаскара оцепили несколько сотен полицейских.
© AFP 2023 / Rijasolo
Митинг оппозиции не был санкционирован властями.
Митинг оппозиции не был санкционирован властями.
© AFP 2023 / Rijasolo
Против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.
Против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.
© AFP 2023 / Rijasolo
Выборы на Мадагаскаре должны состоятся 9 ноября. Жители страны будут выбирать следующего президента и губернаторов.
Выборы на Мадагаскаре должны состоятся 9 ноября. Жители страны будут выбирать следующего президента и губернаторов.
© AFP 2023 / Rijasolo
На предстоящих выборах баллотируются тринадцать кандидатов.
На предстоящих выборах баллотируются тринадцать кандидатов.
© AFP 2023 / Rijasolo
В их числе действующий 49-летний президент, который пришел к власти в 2009 году после мятежа, в результате которого был свергнут Марк Раваломанана.
В их числе действующий 49-летний президент, который пришел к власти в 2009 году после мятежа, в результате которого был свергнут Марк Раваломанана.