https://sputnik-georgia.ru/20231004/borba-s-probkami-v-tbilisi-kaladze-nameren-vvesti-ogranicheniya-dlya-bolshegruzov-282949863.html

Борьба с пробками в Тбилиси: Каладзе намерен ввести ограничения для большегрузов

Борьба с пробками в Тбилиси: Каладзе намерен ввести ограничения для большегрузов

По словам мэра, это нововведение поможет разгрузить дороги и уменьшить пробки 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T15:25+0400

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грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

пробки в тбилиси

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует с 1 января 2024 года ввести ограничения на движение большегрузов в часы пик по столице, заявил мэр города Каха Каладзе на заседании городского правительства. Ограничения будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00. Список локаций, которых коснется нововведение, опубликуют после завершения консультаций с бизнес-сектором. Ограничения не будут действовать в субботу и воскресенье, а также в августе, когда многие жители Тбилиси выезжают за город. Как отметил мэр, поломка транспортных средств с большими габаритами на трассе в черте города вызывает огромные задержки в передвижении и пробки. Как напомнил градоначальник, в час пик в Тбилиси на дорогах фиксируется более 600 тысяч автомобилей, и это число увеличивается. По словам Каладзе, до окончательного принятия решения мэрия продолжит обсуждение с различными секторами. В частности, с представителями строительного сектора, которых в большей степени коснется нововведение. Кого коснутся ограниченияПо словам Каладзе, речь идет о транспортных средств категории M3, N2 и N3.Категория N2 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн. Категория N3 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн. Категория М3 – транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров, имеющее, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, максимальная масса которого превышает 5 тонн. За первый квартал 2023 года число легковых автомобилей в Грузии выросло на 2,8%. По данным МВД, число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом составило 657,7 тысячи, тогда как в начале 2023 года в Грузии было 639,7 тысячи таких автомобилей. Из общего числа автомобилей треть зарегистрирована в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, пробки в тбилиси, департамент автомобильных дорог