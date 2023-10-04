https://sputnik-georgia.ru/20231004/chistaya-investitsionnaya-pozitsiya-gruzii-imeet-otritsatelnoe-znachenie-282938200.html

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 105,2% к ВВП за последние четыре квартала 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T07:01+0400

2023-10-04T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 30 июня 2023 года имеет отрицательное значение и составляет 29,6 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За второй квартал показатель ухудшился на 275,3 миллиона долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 105,2% к ВВП за последние четыре квартала.Общие международные активы составляют 15,1 миллиарда долларов, что на 354,3 миллиона долларов больше показателя на конец первого квартала 2023 года.Общие международные обязательства на отчетную дату составили 44,7 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 629,6 миллиона долларов по сравнению с первым кварталом 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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