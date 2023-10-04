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Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 105,2% к ВВП за последние четыре квартала 04.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-04T07:01+0400
2023-10-04T07:01+0400
2023-10-04T07:04+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 30 июня 2023 года имеет отрицательное значение и составляет 29,6 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За второй квартал показатель ухудшился на 275,3 миллиона долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 105,2% к ВВП за последние четыре квартала.Общие международные активы составляют 15,1 миллиарда долларов, что на 354,3 миллиона долларов больше показателя на конец первого квартала 2023 года.Общие международные обязательства на отчетную дату составили 44,7 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 629,6 миллиона долларов по сравнению с первым кварталом 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, статистика
экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, статистика
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
07:01 04.10.2023 (обновлено: 07:04 04.10.2023)
Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 105,2% к ВВП за последние четыре квартала
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 30 июня 2023 года имеет отрицательное значение и составляет 29,6 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.
Чистая международная инвестиционная позиция представляет собой разность стоимости активов, принадлежащих резидентам страны за рубежом, и активов, принадлежащих иностранным инвесторам в данной стране. Международная инвестиционная позиция, как и платежный баланс, дает информацию для оценки экономических взаимоотношений страны с остальным миром.
За второй квартал показатель ухудшился на 275,3 миллиона долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 105,2% к ВВП за последние четыре квартала.
Общие международные активы составляют 15,1 миллиарда долларов, что на 354,3 миллиона долларов больше показателя на конец первого квартала 2023 года.
Общие международные обязательства на отчетную дату составили 44,7 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 629,6 миллиона долларов по сравнению с первым кварталом 2023 года.