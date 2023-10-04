https://sputnik-georgia.ru/20231004/chto-spaslo-ot-atomnoy-bombardirovki-tokio-i-kioto-282954594.html

Что спасло от атомной бомбардировки Токио и Киото

Что спасло от атомной бомбардировки Токио и Киото

В связи с 70-летием бомбежек Хиросимы и Нагасаки были открыты архивные документы атомной бомбардировки этих городов, что вызвало шок у прогрессивного... 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T18:18+0400

2023-10-04T18:18+0400

2023-10-04T18:19+0400

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Оказалось, американское командование предполагало сбросить на Японию не 2, а 15 ядерных бомб, если японцы будут продолжать вести войну. И только решение японцев о капитуляции спасло страну от превращения ее территории в радиоактивный пепел! Кроме того , из этих документов стало известно, что тактической необходимости в ядерном ударе по Японии не было, поскольку ядерная бомбардировка должна была просто оказать устрашающий психологический эффект на весь мир.В мае 1945 года президенту США Гарри Трумэну был предоставлен список из нескольких японских городов, по которым предполагалось нанести ядерный удар. В качестве основных целей было выбрано четыре города. Киото – как главный центр японской промышленности. Хиросима была выбрана в качестве крупнейшего военного порта со складами боеприпасов. Йокагаму выбрали благодаря расположенным не ее территории оборонным заводам. Ниигата стала целью из-за своего военного порта, а Кокура попал в "черный список", как крупнейший военный арсенал страны. Заметим, Нагасаки изначально в этом списке не было.С самого начала предполагалось, что главной целью станет Киото. Выбор пал на этот город не только из-за его огромного промышленного потенциала, но и сосредоточения в нем цвета японской научно-технической и культурной интеллигенции. Если бы ядерный удар по этому городу действительно состоялся, Япония оказалась отброшена в цивилизационном отношении далеко назад. Впрочем, американцам именно это и было нужно.Самое же удивительное, что Киото избежал страшной участи благодаря сентиментальности Военного министра США Генри Стимсона. В юности высокопоставленный военный провел в городе свой медовый месяц. Он не только знал и ценил красоту и культуру Киото, но также не хотел портить светлые воспоминания своей юности. Стимсон не колеблясь, вычеркнул Киото из списка городов, предложенных для ядерной бомбардировки.Что касается Нагасаки, то ему явно не повезло, поскольку, когда самолет Б-29 "Грейт Артист" приблизился к городу Кукура, он оказался скрыт густыми облаками дыма, горящего металлургического комбината "Явата", и поэтому бомбить решили Нагасаки – выбранного в качестве запасного объекта бомбардировки!Вторым городом выбрали несчастную Хиросиму. Американцы цинично посчитали, что холмы, окружающие город, усилят силу взрыва, существенно увеличив число жертв. В результате почти четверть населения города погибла сразу. Световое и тепловое излучение были настолько сильными, что некоторые люди, оказавшие на пути излучения оставили тени на асфальте, превратившись в пепел или испарились. Это явление впоследствии получило название “Тени Хиросимы”.Любопытно также, почему американцы не сбросили атомную бомбу на Токио. А все дело в том, что еще 10 марта 1945 года Марианские острова покинули 334 самолета-бомбардировщика, которые взяли курс на Токио. Спящая столица была атакована с воздуха посредством зажигательных бомб. Всего на столицу были сброшены более 300 тысяч зажигательных бомб , в результате чего погибли до двух миллионов человек, а Токио, в котором тогда было 90% деревянных одноэтажными строений, практически выгорел!В основном жертвами налета были старики, женщины и дети. Эта бомбардировка Токио до сих пор является самым массовым актом уничтожения людей, лишний раз подтвердивший невероятную агрессивность и жестокость американцев. Примечательно, что эта операция была цинично названа американскими военными "Молитвенным домом". Таким образом, к тому моменту, когда американцы решили нанести ядерный удар по Японии, уничтожать в Токио было практически нечего и некого.Поэтому главными мишенями для атомных бомбардировок стали другие крупные населенные и промышленные центры – Хиросима и Нагасаки! Ядерные удары по этим городам Японии являются величайшим преступлением американцев в истории человечества! Это варварское преступление особенно отягощается тем, что ядерной бомбардировке подверглись не войска противника, а фактически мирное население страны!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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в мире, токио, япония, хиросима, аналитика, колумнисты