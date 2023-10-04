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Денег не дадут, в ЕС не возьмут и заставят сдаться: Ищенко о планах Запада для Украины
Денег не дадут, в ЕС не возьмут и заставят сдаться: Ищенко о планах Запада для Украины
Буданова будут судить после окончания СВО, если он не умрет раньше в результате несчастного случая 04.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-04T11:31+0400
2023-10-04T11:31+0400
2023-10-04T11:31+0400
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Так в программе "Честная аналитика" политолог Ростислав Ищенко прокомментировал обвинение начальника ГУР Украины Буданова в терроризме, которое заочно предъявил Следственный комитет России. По словам нашего гостя, подобная участь ждет и Зеленского. Чем и когда закончится СВО? Почему украинцы больше не хотят воевать за Украину? Из-за чего снизилось качество украинской пехоты? Какой смысл несет заявление Бербок о ЕС "от Лиссабона до Луганска" и правда ли безопасность Молдовы зависит от финансирования Украины Западом? Об этом и не только смотрите в полной версии видео.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, политика, украина, лиссабон, молдова, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, украина, лиссабон, молдова, видео
Денег не дадут, в ЕС не возьмут и заставят сдаться: Ищенко о планах Запада для Украины
Буданова будут судить после окончания СВО, если он не умрет раньше в результате несчастного случая
Так в программе "Честная аналитика" политолог Ростислав Ищенко прокомментировал обвинение начальника ГУР Украины Буданова в терроризме, которое заочно предъявил Следственный комитет России. По словам нашего гостя, подобная участь ждет и Зеленского.
Чем и когда закончится СВО? Почему украинцы больше не хотят воевать за Украину? Из-за чего снизилось качество украинской пехоты? Какой смысл несет заявление Бербок о ЕС "от Лиссабона до Луганска" и правда ли безопасность Молдовы зависит от финансирования Украины Западом?
Об этом и не только смотрите в полной версии видео.