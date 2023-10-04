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Илон Маск сохраняет статус богатейшего человека США
Илон Маск сохраняет статус богатейшего человека США
В тройку самых состоятельных людей также вошли бывший глава Amazon Джефф Безос и бывший гендиректор компании Oracle Ларри Эллисон 04.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-04T07:32+0400
2023-10-04T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Американский предприниматель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск остался на первом месте в списке богатейших людей США, его состояние не изменилось с 2022 года несмотря на покупку Twitter и оценивается в $251 млрд, следует из данных Forbes.На второе место поднялся основатель и бывший глава Amazon Джефф Безос, его состояние выросло до $161 млрд со $151 млрд в 2022 году. Вслед за ним Forbes указывает Ларри Эллисона, сооснователя и бывшего гендиректора корпорации Oracle, специализирующейся на информационных технологиях. Состояние Эллисона оценивается в $158 млрд, увеличение со $101 млрд в прошлом году – максимально среди остальных участников благодаря популярности искусственного интеллекта, пишет Forbes.Четвертое место занял известный американский инвестор Уоррен Баффет с состоянием в $121 миллиард долларов против $97 млрд годом ранее. На пятом месте – бывший глава Alphabet, материнской компании Google, Ларри Пейдж ($114 млрд долларов с $93 млрд), на шестом – сооснователь Microsoft Билл Гейтс, его состояние увеличилось до $111 млрд со $106 млрд на момент 2022 года.Седьмую позицию занимает бывший президент Alphabet Сергей Брин, соучредивший Google совместно с Пейджем. Состояние Брина Forbes оценил в $110 млрд долларов – оно выросло на $21 млрд с предыдущего года.Замыкают первую десятку глава Meta* Марк Цукерберг ($106 млрд, увеличение с $57,7 млрд годом ранее), бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ($101 млрд против $83 млрд) и один из основателей одноименного медиа-агентства Майкл Блумберг ($96,3 млрд против $76,8 млрд).* запрещена в РФ как экстремистская
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в мире, новости, экономика, сша, илон маск, джефф безос, билл гейтс, журнал forbes
в мире, новости, экономика, сша, илон маск, джефф безос, билл гейтс, журнал forbes
Илон Маск сохраняет статус богатейшего человека США
В тройку самых состоятельных людей также вошли бывший глава Amazon Джефф Безос и бывший гендиректор компании Oracle Ларри Эллисон
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Американский предприниматель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск остался на первом месте в списке богатейших людей США, его состояние не изменилось с 2022 года несмотря на покупку Twitter и оценивается в $251 млрд, следует из данных Forbes.
На второе место поднялся основатель и бывший глава Amazon Джефф Безос, его состояние выросло до $161 млрд со $151 млрд в 2022 году. Вслед за ним Forbes указывает Ларри Эллисона, сооснователя и бывшего гендиректора корпорации Oracle, специализирующейся на информационных технологиях. Состояние Эллисона оценивается в $158 млрд, увеличение со $101 млрд в прошлом году – максимально среди остальных участников благодаря популярности искусственного интеллекта, пишет Forbes.
Четвертое место занял известный американский инвестор Уоррен Баффет с состоянием в $121 миллиард долларов против $97 млрд годом ранее. На пятом месте – бывший глава Alphabet, материнской компании Google, Ларри Пейдж ($114 млрд долларов с $93 млрд), на шестом – сооснователь Microsoft Билл Гейтс, его состояние увеличилось до $111 млрд со $106 млрд на момент 2022 года.
Седьмую позицию занимает бывший президент Alphabet Сергей Брин, соучредивший Google совместно с Пейджем. Состояние Брина Forbes оценил в $110 млрд долларов – оно выросло на $21 млрд с предыдущего года.
Замыкают первую десятку глава Meta* Марк Цукерберг ($106 млрд, увеличение с $57,7 млрд годом ранее), бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ($101 млрд против $83 млрд) и один из основателей одноименного медиа-агентства Майкл Блумберг ($96,3 млрд против $76,8 млрд).
* запрещена в РФ как экстремистская