https://sputnik-georgia.ru/20231004/na-doroge-k-verkhnemu-larsu-vvvedeny-ogranicheniya-zakryt-tonnel-devdoraki-282952892.html
На дороге к Верхнему Ларсу введены ограничения: закрыт тоннель Девдораки
На дороге к Верхнему Ларсу введены ограничения: закрыт тоннель Девдораки
Как долго будет действовать режим, не уточняется 04.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-04T16:55+0400
2023-10-04T16:55+0400
2023-10-04T17:04+0400
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департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Движение всех видов транспорта в автомобильном тоннеле Девдораки, расположенном на дороге, ведущей к грузино-российской границе, будет временно запрещено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Ограничено вводится на 132-135 км участка трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в связи с проведением восстановительных работ электросистемы. Как долго будет действовать режим, не уточняется. На время закрытия тоннеля автомобилисты смогут воспользоваться объездной дорогой внутригосударственного значения. Движение будет контролировать патрульная полиция. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, верхний ларс, тбилиси, армения, департамент автомобильных дорог, грузино-российская граница
грузия, новости, верхний ларс, тбилиси, армения, департамент автомобильных дорог, грузино-российская граница
На дороге к Верхнему Ларсу введены ограничения: закрыт тоннель Девдораки
16:55 04.10.2023 (обновлено: 17:04 04.10.2023)
Как долго будет действовать режим, не уточняется
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Движение всех видов транспорта в автомобильном тоннеле Девдораки, расположенном на дороге, ведущей к грузино-российской границе, будет временно запрещено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Ограничено вводится на 132-135 км участка трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в связи с проведением восстановительных работ электросистемы. Как долго будет действовать режим, не уточняется.
На время закрытия тоннеля автомобилисты смогут воспользоваться объездной дорогой внутригосударственного значения. Движение будет контролировать патрульная полиция.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.