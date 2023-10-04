https://sputnik-georgia.ru/20231004/narodnye-primety-na-fokin-den-2023-chto-nelzya-delat-5-oktyabrya-282948641.html

Народные приметы на Фокин день 2023: что нельзя делать 5 октября?

Народные приметы на Фокин день 2023: что нельзя делать 5 октября?

Православная церковь 5 октября поминает пророка Иону, жившего в VIII веке до Рождества Христова, священномученика Фоку, епископа Синопского (117 год), и... 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T14:44+0400

2023-10-04T14:44+0400

2023-10-04T14:54+0400

справки

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Народный праздник называют Фокин день, а также Ионов день, Фока-Ветроградарь, Листодер и Листопадная, так как к 5 октября, которое считалось началом настоящей осени, с деревьев большинство листьев уже опадало. Что нельзя делать в Фокин день: о народных приметах 5 октября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Пятого октября поминают пророка Иону, который провел три дня в чреве кита, поэтому нельзя в этот день кушать рыбу, а также ловить, продавать и покупать ее – это плохая примета, избавиться от бед, неудач и болезней будет очень сложно. По народным приметам нельзя в Фокин день сжигать веник, которым мели долгое время пол в доме – развеваясь по ветру, пепел унесет собой домашний уют и семейное счастье. Нельзя 5 октября бить кнутом или палкой по земле, ругаться на ветер и разорять муравейники – по приметам такие действия могут вызвать бурю, которая полностью развеет благополучие и достаток. В Фокин день нельзя долго спать, нежиться в постели и лениться – лентяев и любителей поблаженствовать долго будут мучать финансовые проблемы и бессонница. Нельзя также 5 октября спать на чужой постели – можно притянуть болезни ранее на ней спящего. Народные приметы Крестьяне по опавшим листьям обычно определяли, какой будет погода зимой. Так, например, если листья осины ложились кверху лицевой стороной – значит, зима ожидалась суровая, а если вверх изнанкой, то это явная примета, что зимний сезон предстоит теплый. Пасмурная и дождливая погода продержится еще семь дней, если в Фокин день с утра пойдет дождь, а если туман встал на реке 5 октября – это хорошая примета, теплые дни продержатся еще неделю. По народным приметам снег пойдет нескоро, если в Фокин день на березе остались еще листья, а если шишек 5 октября на хвойных деревьях мало – значит, зима будет теплой. Снежную и лютую зиму ждали, если полевые мыши больше обычного запаслись кормом, а если снег ляжет в свое время – это примета, что в конце января ожидается продолжительная оттепель. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки