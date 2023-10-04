https://sputnik-georgia.ru/20231004/odnu-iz-klinik-v-tbilisi-oshtrafovali-za-nezakonnuyu-deyatelnost-282954947.html

Одну из клиник в Тбилиси оштрафовали за незаконную деятельность

Одну из клиник в Тбилиси оштрафовали за незаконную деятельность

В клинике провели операцию двум малолетним пациентам без соответствующего разрешения министерства здравоохранения Грузии 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T18:38+0400

2023-10-04T18:38+0400

2023-10-04T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт— Sputnik. Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности оштрафовало тбилисскую "Клинику Имеди" на 20 тысяч лари (около 7,5 тыс. долларов) за незаконную деятельность, говорится в сообщении ведомства. Ведомство приостановило клинике право на предоставление хирургического и реанимационного обслуживания 13 сентября из-за нарушений, выявленных в медучреждении. Несмотря на это, 2 октября в клинике провели плановые медицинские операции двум малолетним пациентам, что считается незаконной медицинской деятельностью, отметили в Агентстве. В "Клинике Имеди" функционирует как роддом, так и стационарное отделение для детей. С 1 сентября 2023 года в Грузии задействованы так называемые разрешительные условия реанимационного обслуживания. Главная цель изменения – обеспечить высокое качество обслуживания и услуг здравоохранения. Стандарт устанавливает соответствующие условия с точки зрения организации инфраструктуры отделения интенсивной терапии, оборудования, лабораторных и диагностических исследований, специальных операционных процедур, качества обслуживания, численности медперсонала и их образования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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