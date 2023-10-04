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https://sputnik-georgia.ru/20231004/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-282943829.html
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке 04.10.2023, Sputnik Грузия
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видео
мид россии
мария захарова
россия
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Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг. Официальный представитель МИД РФ отвечает на вопросы СМИ по актуальным вопросам внешней политики.
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мультимедиа, видео, мид россии, мария захарова, россия, видео
мультимедиа, видео, мид россии, мария захарова, россия, видео

Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

12:25 04.10.2023
© video: Sputnik
/
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке
Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг. Официальный представитель МИД РФ отвечает на вопросы СМИ по актуальным вопросам внешней политики.
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