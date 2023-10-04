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https://sputnik-georgia.ru/20231004/putin-rossiya-zainteresovana-v-rasprostranenii-obrazovaniya-na-russkom-282960708.html
Путин: Россия заинтересована в распространении образования на русском
Путин: Россия заинтересована в распространении образования на русском
Распространение русской культуры – это и есть мягкая сила в самом хорошем смысле этого слова, отметил президент России 04.10.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Россия заинтересована в распространении изучения русского языка и культуры, особенно в тех странах, откуда приезжают мигранты, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с финалистами конкурса "Учитель года". Россия заинтересована в создании образовательных пространств на русском языке в других странах, заявил он. Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, новости, в мире, владимир путин
россия, новости, в мире, владимир путин

Путин: Россия заинтересована в распространении образования на русском

22:04 04.10.2023 (обновлено: 22:19 04.10.2023)
© photo: Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2023
© photo: Sputnik / Alexei Druzhinin
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Распространение русской культуры – это и есть мягкая сила в самом хорошем смысле этого слова, отметил президент России
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Россия заинтересована в распространении изучения русского языка и культуры, особенно в тех странах, откуда приезжают мигранты, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с финалистами конкурса "Учитель года".

"Безусловно, мы заинтересованы в том, нам нужно, чтобы люди, которые к нам приезжают, были готовы к тому, чтобы жить на территории Российской Федерации, владеть русским языком, понимать значимость как наших традиций, культуры народов Российской Федерации, с тем, чтобы интегрироваться в наше пространство, и с тем, чтобы у нас к нулю стремились всякие возможные конфликтные ситуации", – сказал президент, отметив, что это очень чувствительный вопрос.

Россия заинтересована в создании образовательных пространств на русском языке в других странах, заявил он.

"Это и есть мягкая сила в самом хорошем смысле этого слова – распространение нашей культуры, наших образовательных систем", – сказал Путин.

Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.
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