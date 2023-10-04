Путин: Россия заинтересована в распространении образования на русском

"Безусловно, мы заинтересованы в том, нам нужно, чтобы люди, которые к нам приезжают, были готовы к тому, чтобы жить на территории Российской Федерации, владеть русским языком, понимать значимость как наших традиций, культуры народов Российской Федерации, с тем, чтобы интегрироваться в наше пространство, и с тем, чтобы у нас к нулю стремились всякие возможные конфликтные ситуации", – сказал президент, отметив, что это очень чувствительный вопрос.