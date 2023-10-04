Путин: Россия заинтересована в распространении образования на русском
22:04 04.10.2023 (обновлено: 22:19 04.10.2023)
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Распространение русской культуры – это и есть мягкая сила в самом хорошем смысле этого слова, отметил президент России
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Россия заинтересована в распространении изучения русского языка и культуры, особенно в тех странах, откуда приезжают мигранты, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с финалистами конкурса "Учитель года".
"Безусловно, мы заинтересованы в том, нам нужно, чтобы люди, которые к нам приезжают, были готовы к тому, чтобы жить на территории Российской Федерации, владеть русским языком, понимать значимость как наших традиций, культуры народов Российской Федерации, с тем, чтобы интегрироваться в наше пространство, и с тем, чтобы у нас к нулю стремились всякие возможные конфликтные ситуации", – сказал президент, отметив, что это очень чувствительный вопрос.
Россия заинтересована в создании образовательных пространств на русском языке в других странах, заявил он.
"Это и есть мягкая сила в самом хорошем смысле этого слова – распространение нашей культуры, наших образовательных систем", – сказал Путин.
Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.