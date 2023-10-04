https://sputnik-georgia.ru/20231004/rossiya-prizvala-uregulirovat-voprosy-biologicheskoy-deyatelnosti-ssha-na-ukraine-282959727.html

Россия призвала урегулировать вопросы биологической деятельности США на Украине

Россия призвала урегулировать вопросы биологической деятельности США на Украине

Факты требуют внимания в контексте выполнения обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, отметил Константин Воронцов 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T21:00+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Вопросы по военно-биологической деятельности США на Украине нуждаются в урегулировании, заявил заместитель руководителя российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.В урегулировании нуждаются обоснованные вопросы, официально поставленные Россией в связи с данной деятельностью, отметил он.Это подтверждает необходимость принятия юридически обязывающего протокола, касающегося всех статей Конвенции с эффективным механизмом проверки, отметил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, новости, украина, сша, оон, обострение ситуации вокруг украины