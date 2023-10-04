https://sputnik-georgia.ru/20231004/ssha-byut-trevogu-rossiya-i-kitay-lishayut-ameriku-klyuchevoy-monopolii-282953161.html

США бьют тревогу: Россия и Китай лишают Америку ключевой монополии

США бьют тревогу: Россия и Китай лишают Америку ключевой монополии

Всегда надо читать исходные документы (доклады, аналитические обзоры и прочее) целиком. Иначе лишитесь массы удовольствия 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T17:37+0400

2023-10-04T17:37+0400

2023-10-04T17:37+0400

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Ну, к примеру, если вы поленились это сделать, то узнаете лишь о том, что какой-то доклад Госдепартамента США обвинил Китай в "манипуляциях глобальными массмедиа", то есть в систематической лжи в мировом масштабе. А Китай через представителя своего МИД ответил ожидаемо: это, наоборот, США есть глобальная "империя лжи". И привел пару известных примеров. Ну и что здесь нового, задается вопросом колумнист РИА Новости.Но тут вы начинаете изучать исходный документ ("Как КНР пытается переформировать мировую информационную среду"), и радости нет конца. Дело прежде всего в стиле, в тональности.За что мы любим литературу? За стиль. Не всегда важно, что происходит с героями и какой там сюжет. Важно то, как автор нащупывает ваши слабые точки по части эмоций и работает с ними. При этом все зависит от того, находятся ваши тонкие душевные струны в резонансе с этим автором или нет. Вот с Госдепом в данном случае резонанс возникает потрясающий.Тон изложения — грозно-мрачный. И он помогает вам понять: дело США и прочих западников совсем плохо, Пекин превратился в информационную сверхдержаву, весьма успешно умеющую довести до множества людей свои факты, точки зрения и прочее. И не по каким-то отдельным и чисто китайским сюжетам, а в общем и целом. Речь (смотри название документа) обо всей "мировой информационной среде".То есть существует единственная правильная точка зрения, что России от расширения НАТО одна только радость, а тут Пекин "ретранслирует" на весь мир что-то иное. И почему-то не желает "ретранслировать" запредельный бред о ходе боевых действий, которым кормят по всему миру несчастную публику западные СМИ.Хорошо, а как Пекину удается такое делать именно в глобальном масштабе? Вот пример из доклада (их множество): "Согласно данным служащих американского Агентства по глобальным медиа, дипломаты КНР пытались убедить радио- и телевещателей в Индонезии отказаться от оплачиваемых правительством США программ в пользу китайских источников". То есть существует на деньги Штатов канал поступления (в данном случае в Индонезию) американской версии вообще всего, что есть в нашем мире — и это нормально. Но тут приходят китайские дипломаты и предлагают заменить на информацию из своей страны — вот ведь жуть.В целом же доклад госдеповцев рисует удивительную картину: у Пекина все получается. Причем китайцы делают ровно то же, что американцы. Вот провели международный форум для журналистов по поводу функционирования программы (своей, китайской, заметим) "Пояс и путь". И дальше по списку — никакого изобретения пороха или бумаги, одна американская технология взаимодействия со СМИ. И вопрос в том, почему у Пекина это все работает, хотя получаться должно было только у Вашингтона.Америка признала поражение в санкционной войне с Россией>>Работает в международных организациях типа ООН, на целых континентах (Африка, Латинская Америка и так далее). Речь, повторим, необязательно о китайских темах, а о любых. Хотя Пекин не должен был иметь права голоса не только в сюжетах про Сирию, Ирак или Украину, но и в вопросах чисто внутренних, китайских. Создала, например, американская пропаганда фантом под названием Синьцзян, где угнетают уйгуров, фантом, никакого отношения к реальному Синьцзяну не имеющий, — и даже в самом Китае всем следовало верить в этот страшненький конструкт.Здесь самая замечательная особенность текста, порожденного Госдепом. Ведь нет ничего необычного в том, что одна страна (или партия, или группа товарищей) выдает свою версию каких-то событий, а другая страна или команда спорит с первой и приводит свои факты, мнения, — истина так и рождается. Но в докладе-то за каждой строчкой сквозит удивительная убежденность, что по всем сюжетам есть только одна правильная линия повествования — известно чья — и никто во всем мире не имеет никакого права ее оспаривать. А Китай (напомним: и не только он) эту прекрасную конструкцию успешно ломает.Нам часто кажется, что запредельная массовая и глобальная ложь, исходящая от Запада, — это такое орудие войны против нас, китайцев и еще множества стран, территорий. То есть речь об одном из средств достижения цели, к примеру, их глобального господства. Но что такое это самое господство? Доклад Госдепартамента наводит на мысль: а что, если это и есть цель — тотальная монополия на мысль и информацию (остальное к этому само приложится), а все прочее — только средства к тому?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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