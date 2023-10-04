https://sputnik-georgia.ru/20231004/u-tbilisi-budet-novyy-gerb-i-flag-282946360.html

Новая символика для Тбилиси – столице выберут герб и флаг

Новая символика для Тбилиси – столице выберут герб и флаг

Будет создана специальная комиссия, которая путем конкурса выявит лучшие эскизы герба и флага 04.10.2023, Sputnik Грузия

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грузия

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Новый герб и флаг появятся у столицы Грузии, символика будет выбрана путем открытого конкурса, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета. По словам Каладзе, на данный момент Тбилиси – единственный муниципалитет, у которого нет герба и флага, соответствующих законодательству. Как отметил Каладзе, будет создана специальная комиссия, которая путем конкурса выявит лучшие эскизы герба и флага. Комиссия будет состоять из профессионалов, а конкурс будет проходить публично. У конкурсантов будет возможность использовать старые и дорогие для жителей Тбилиси символы, чтобы город еще долго помнил изображение герба, созданного Эмиром Бурджанадзе, отметил Каладзе. Грузинский художник-монументалист Эмир Бурджанадзе начал работу над символикой Тбилиси в 1970 году, в том числе над вариантами тбилисского герба и флага. На гербе изображен традиционный грузинский щит, где надпись сделана шрифтом мхедрули "Тбилиси". На нем изображены сокол и фазан, что символизирует легенду о происхождении Тбилиси. Вдоль верхнего края расположены семь маленьких семиконечных звезд, выстроенных в полумесяц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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