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Новая символика для Тбилиси – столице выберут герб и флаг
Новая символика для Тбилиси – столице выберут герб и флаг
Будет создана специальная комиссия, которая путем конкурса выявит лучшие эскизы герба и флага 04.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-04T13:16+0400
2023-10-04T13:16+0400
2023-10-04T15:53+0400
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каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Новый герб и флаг появятся у столицы Грузии, символика будет выбрана путем открытого конкурса, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета. По словам Каладзе, на данный момент Тбилиси – единственный муниципалитет, у которого нет герба и флага, соответствующих законодательству. Как отметил Каладзе, будет создана специальная комиссия, которая путем конкурса выявит лучшие эскизы герба и флага. Комиссия будет состоять из профессионалов, а конкурс будет проходить публично. У конкурсантов будет возможность использовать старые и дорогие для жителей Тбилиси символы, чтобы город еще долго помнил изображение герба, созданного Эмиром Бурджанадзе, отметил Каладзе. Грузинский художник-монументалист Эмир Бурджанадзе начал работу над символикой Тбилиси в 1970 году, в том числе над вариантами тбилисского герба и флага. На гербе изображен традиционный грузинский щит, где надпись сделана шрифтом мхедрули "Тбилиси". На нем изображены сокол и фазан, что символизирует легенду о происхождении Тбилиси. Вдоль верхнего края расположены семь маленьких семиконечных звезд, выстроенных в полумесяц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе
Новая символика для Тбилиси – столице выберут герб и флаг
13:16 04.10.2023 (обновлено: 15:53 04.10.2023)
Будет создана специальная комиссия, которая путем конкурса выявит лучшие эскизы герба и флага
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Новый герб и флаг появятся у столицы Грузии, символика будет выбрана путем открытого конкурса, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
По словам Каладзе, на данный момент Тбилиси – единственный муниципалитет, у которого нет герба и флага, соответствующих законодательству.
"Герб и флаг муниципалитета относятся к символам государственного значения, и правила их установления и использования регулируются законодательством. Геральдические символы, которые до сих пор используются, не удовлетворяют тем критериям, которые установлены законом "О символах государственного значения", – заявил Каладзе.
Как отметил Каладзе, будет создана специальная комиссия, которая путем конкурса выявит лучшие эскизы герба и флага. Комиссия будет состоять из профессионалов, а конкурс будет проходить публично.
У конкурсантов будет возможность использовать старые и дорогие для жителей Тбилиси символы, чтобы город еще долго помнил изображение герба, созданного Эмиром Бурджанадзе, отметил Каладзе.
Грузинский художник-монументалист Эмир Бурджанадзе начал работу над символикой Тбилиси в 1970 году, в том числе над вариантами тбилисского герба и флага. На гербе изображен традиционный грузинский щит, где надпись сделана шрифтом мхедрули "Тбилиси". На нем изображены сокол и фазан, что символизирует легенду о происхождении Тбилиси. Вдоль верхнего края расположены семь маленьких семиконечных звезд, выстроенных в полумесяц.