https://sputnik-georgia.ru/20231004/ubiystvo-na-vostoke-gruzii-muzhchinu-zastrelili-vo-vremya-zastolya--282947652.html

Убийство на востоке Грузии: мужчину застрелили во время застолья

Убийство на востоке Грузии: мужчину застрелили во время застолья

По информации СМИ, предполагаемый преступник раньше служил в МВД Грузии 04.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Мужчину 47 лет убили выстрелом из огнестрельного оружия во время во застолья в селе Чикаани Кварельского района Кахети, сообщает телекомпания "Рустави 2". По распространенной информации, убийство произошло в ночь на среду. Несколько мужчин выпивали недалеко от сельской церкви, между ними произошла ссора, после которой один из присутствующих выстрелил в своего соседа. На данном этапе МВД не сообщает о задержании преступника. По информации СМИ, предполагаемый преступник раньше служил в МВД Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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