https://sputnik-georgia.ru/20231004/ubiystvo-na-vostoke-gruzii-muzhchinu-zastrelili-vo-vremya-zastolya--282947652.html
Убийство на востоке Грузии: мужчину застрелили во время застолья
Убийство на востоке Грузии: мужчину застрелили во время застолья
По информации СМИ, предполагаемый преступник раньше служил в МВД Грузии 04.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-04T14:02+0400
2023-10-04T14:02+0400
2023-10-04T14:24+0400
происшествия
грузия
новости
кахети
убийство
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1c/282748223_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_fa2b952931b52bceb51fe1e9aca725f3.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Мужчину 47 лет убили выстрелом из огнестрельного оружия во время во застолья в селе Чикаани Кварельского района Кахети, сообщает телекомпания "Рустави 2". По распространенной информации, убийство произошло в ночь на среду. Несколько мужчин выпивали недалеко от сельской церкви, между ними произошла ссора, после которой один из присутствующих выстрелил в своего соседа. На данном этапе МВД не сообщает о задержании преступника. По информации СМИ, предполагаемый преступник раньше служил в МВД Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1c/282748223_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_2e0d7dca674851a96fb0ef086e762c11.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, кахети, убийство, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, кахети, убийство, преступность в грузии
Убийство на востоке Грузии: мужчину застрелили во время застолья
14:02 04.10.2023 (обновлено: 14:24 04.10.2023)
По информации СМИ, предполагаемый преступник раньше служил в МВД Грузии
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik.
Мужчину 47 лет убили выстрелом из огнестрельного оружия во время во застолья в селе Чикаани Кварельского района Кахети, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
По распространенной информации, убийство произошло в ночь на среду. Несколько мужчин выпивали недалеко от сельской церкви, между ними произошла ссора, после которой один из присутствующих выстрелил в своего соседа.
На данном этапе МВД не сообщает о задержании преступника.
По информации СМИ, предполагаемый преступник раньше служил в МВД Грузии.