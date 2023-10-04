https://sputnik-georgia.ru/20231004/ubiystvo-vo-vremya-zastolya-na-vostoke-gruzii---zaderzhan-inspektor-okhrannoy-politsii-282951655.html

Убийство во время застолья на востоке Грузии – задержан инспектор охранной полиции

Убийство во время застолья на востоке Грузии – задержан инспектор охранной полиции

Инспектор ранил двоих человек, один из них скончался 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T16:12+0400

2023-10-04T16:12+0400

2023-10-04T16:27+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Задержан инспектора управления личной охраны департамента охранной полиции МВД по обвинению в умышленном убийстве в Кварельском районе (регион Кахети), сообщил глава департамента Специальной следственной службы Леван Кутателадзе на брифинге. Задержанному инспектору будет предъявлено официальное обвинение в течение 48 часов. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. В ходе расследования установлено, что 4 октября 2023 года ночью в Кварельском районе инспектор управления личной охраны находился за столом со своими знакомыми. Между присутствующими возник конфликт, после чего инспектор произвел несколько выстрелов и ранил двоих человек. В результате полученных ранений один из мужчин скончался на месте. В целях обеспечения эффективного расследования ведомство продолжает проводить все необходимые следственные и процессуальные действия в интенсивном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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