https://sputnik-georgia.ru/20231004/zatoplennye-doma-i-snesennye-mosty-na-zapade-gruzii-boryutsya-s-posledstviyami-nepogody--282940795.html

Подтопленные дома и снесенные мосты: на западе Грузии борются с последствиями непогоды

Подтопленные дома и снесенные мосты: на западе Грузии борются с последствиями непогоды

В результате обильных осадков река Королисцкали вышла из берегов 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T10:33+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Очистительные работы в Хелвачаурском районе региона Аджарии, где обильные осадки вызвали проблемы, возобновились с утра, сообщает телекомпания "Рустави-2". В результате обильных осадков река Королисцкали вышла из берегов и подтопила коттеджи и часть жилых домов района, повреждены инфраструктура, дороги. В коттеджах во время наводнения никого не было. По имеющейся информации, они еще не вошли в эксплуатацию. К этому времени уже восстановлена дорога, ведущая к селам. Часть населения получает воду. Непогода нанесла ущерб всем трем районам региона Гурия – Озургети, Чохатаури и Ланчхути. Вышедшая из берегов река унесла временные мосты в селах Хорети и Квемо Мамати. В результате около 150 семей отрезаны от внешнего мира. На месте работает специальная комиссия. По словам представителей местных властей, в некоторых селах активизировались оползневые процессы. Соответствующие службы всех трех районов продолжают работу в чрезвычайном режиме. Есть места, где повреждены трубы газоснабжения, и идут работы по их восстановлению. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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