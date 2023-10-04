https://sputnik-georgia.ru/20231004/zvezdopad-drakonidy-v-oktyabre-2023-pik-aktivnosti-meteornogo-potoka-282954802.html

Звездопад Дракониды в октябре 2023: пик активности метеорного потока

Звездопад Дракониды в октябре 2023: пик активности метеорного потока

Метеорный поток Дракониды – яркий осенний звездопад, который прольется на Землю в первой декаде октября 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T17:58+0400

2023-10-04T17:58+0400

2023-10-04T18:16+0400

справки

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Когда наступит пик активности метеорного потока Дракониды, точное время звездопада, читайте в Sputnik Грузия, чтобы успеть загадать желание на "падающую звезду". Пик активности Драконид Пик активности звездопада Дракониды наступит в ночь с 8 на 9 октября. В этот период можно увидеть до 15 ярких метеоров в час. При наличии ясной погоды, условия наблюдения звездопада Дракониды в 2023 году благоприятны. Медленные, красноватые метеоры можно увидеть из любой точки нашей планеты, однако более красочное шоу увидят жители Северного полушария. Чтобы насладиться звездопадом Дракониды и загадать заветное желание на "падающую звезду", специалисты рекомендуют устроиться на возвышенности, подальше от освещения и смотреть вверх, пока глаза не привыкнут к темноте. Радиант яркого метеорного потока расположен в созвездии Дракона, в честь которого и назван звездопад Дракониды. Породила метеорный поток Дракониды периодическая комета 21Р/Джакобини-Циннера. За последнее столетие метеорный поток Дракониды, действующий ежегодно с 6 по 10 октября, дал пару коротких впечатляющих звездных дождей. Всплески (от 20 до 500 метеоров в час) случаются, когда хвостатая гостья подходит к небесному светилу. В последний раз кратковременный, но мощный звездный дождь, достигающий до 700 метеоров в час, наблюдали в Сибири и на Дальнем Востоке в 1998 году. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки