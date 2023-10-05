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Слушания по гражданскому делу о мошенничестве против Трампа в Нью-Йорке
Слушания по гражданскому делу о мошенничестве против Трампа в Нью-Йорке
В суде Нью-Йорка начались слушания по делу о вероятном мошенничестве Дональда Трампа. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с заседания 05.10.2023, Sputnik Грузия
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С марта этого года Трампу уже четырежды предъявляли обвинения по разным делам.Ему вменяют системные финансовые нарушения в его бизнес-империи на сумму более ста миллионов долларов.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, дональд трамп, нью-йорк, в мире
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, дональд трамп, нью-йорк, в мире

Слушания по гражданскому делу о мошенничестве против Трампа в Нью-Йорке

12:44 05.10.2023
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В суде Нью-Йорка начались слушания по делу о вероятном мошенничестве Дональда Трампа. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с заседания
С марта этого года Трампу уже четырежды предъявляли обвинения по разным делам.
Ему вменяют системные финансовые нарушения в его бизнес-империи на сумму более ста миллионов долларов.
© AP Photo / Craig Ruttle

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс считает, что Трамп регулярно обманывал банки, страховые компании и другие структуры, преувеличивая стоимость своих активов при заключении сделок и обеспечении кредитов.

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс считает, что Трамп регулярно обманывал банки, страховые компании и другие структуры, преувеличивая стоимость своих активов при заключении сделок и обеспечении кредитов. - Sputnik Грузия
1/8
© AP Photo / Craig Ruttle

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс считает, что Трамп регулярно обманывал банки, страховые компании и другие структуры, преувеличивая стоимость своих активов при заключении сделок и обеспечении кредитов.

© AFP 2023 / Kena Betancur

Прокурор требует запретить Трампу вести бизнес в Нью-Йорке, а также заставить его уплатить штраф.

Прокурор требует запретить Трампу вести бизнес в Нью-Йорке, а также заставить его уплатить штраф. - Sputnik Грузия
2/8
© AFP 2023 / Kena Betancur

Прокурор требует запретить Трампу вести бизнес в Нью-Йорке, а также заставить его уплатить штраф.

© AFP 2023 / Kena Betancur

На прошлой неделе судья Артур Энгорон постановил, что Летиция Джеймс доказала суть дела, и признал бывшего главу Белого дома ответственным за мошенничество.

На прошлой неделе судья Артур Энгорон постановил, что Летиция Джеймс доказала суть дела, и признал бывшего главу Белого дома ответственным за мошенничество. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Kena Betancur

На прошлой неделе судья Артур Энгорон постановил, что Летиция Джеймс доказала суть дела, и признал бывшего главу Белого дома ответственным за мошенничество.

© AFP 2023 / John Lamparski

Решение судьи лишило Трампа некоторых бизнес-лицензий и повысило вероятность того, что он потеряет контроль над некоторыми из своих знаменитых объектов недвижимости.

Решение судьи лишило Трампа некоторых бизнес-лицензий и повысило вероятность того, что он потеряет контроль над некоторыми из своих знаменитых объектов недвижимости. - Sputnik Грузия
4/8
© AFP 2023 / John Lamparski

Решение судьи лишило Трампа некоторых бизнес-лицензий и повысило вероятность того, что он потеряет контроль над некоторыми из своих знаменитых объектов недвижимости.

© AP Photo / Brendan McDermid

Сам Трамп настаивает на том, что уголовное дело призвано сорвать его кампанию по возвращению в Белый дом.

Сам Трамп настаивает на том, что уголовное дело призвано сорвать его кампанию по возвращению в Белый дом. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Brendan McDermid

Сам Трамп настаивает на том, что уголовное дело призвано сорвать его кампанию по возвращению в Белый дом.

© AP Photo / Seth Wenig

"Это лишь продолжение величайшей охоты на ведьм, когда-либо случавшейся в истории", – заявил Трамп.

&quot;Это лишь продолжение величайшей охоты на ведьм, когда-либо случавшейся в истории&quot;, – заявил Трамп. - Sputnik Грузия
6/8
© AP Photo / Seth Wenig

"Это лишь продолжение величайшей охоты на ведьм, когда-либо случавшейся в истории", – заявил Трамп.

© AP Photo / Brittainy Newman

Отметим, что с марта этого года Трампу уже четырежды предъявляли обвинения по разным делам.

Отметим, что с марта этого года Трампу уже четырежды предъявляли обвинения по разным делам. - Sputnik Грузия
7/8
© AP Photo / Brittainy Newman

Отметим, что с марта этого года Трампу уже четырежды предъявляли обвинения по разным делам.

© AFP 2023 / Ed Jones

Своей вины экс-президент США не признает. У команды миллиардера будет возможность подать апелляцию.

Своей вины экс-президент США не признает. У команды миллиардера будет возможность подать апелляцию. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Ed Jones

Своей вины экс-президент США не признает. У команды миллиардера будет возможность подать апелляцию.

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