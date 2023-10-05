https://sputnik-georgia.ru/20231005/282974184.html

Слушания по гражданскому делу о мошенничестве против Трампа в Нью-Йорке

Слушания по гражданскому делу о мошенничестве против Трампа в Нью-Йорке

В суде Нью-Йорка начались слушания по делу о вероятном мошенничестве Дональда Трампа. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с заседания 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T12:44+0400

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С марта этого года Трампу уже четырежды предъявляли обвинения по разным делам.Ему вменяют системные финансовые нарушения в его бизнес-империи на сумму более ста миллионов долларов.

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