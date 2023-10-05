Слушания по гражданскому делу о мошенничестве против Трампа в Нью-Йорке
Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс считает, что Трамп регулярно обманывал банки, страховые компании и другие структуры, преувеличивая стоимость своих активов при заключении сделок и обеспечении кредитов.
Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс считает, что Трамп регулярно обманывал банки, страховые компании и другие структуры, преувеличивая стоимость своих активов при заключении сделок и обеспечении кредитов.
Прокурор требует запретить Трампу вести бизнес в Нью-Йорке, а также заставить его уплатить штраф.
Прокурор требует запретить Трампу вести бизнес в Нью-Йорке, а также заставить его уплатить штраф.
На прошлой неделе судья Артур Энгорон постановил, что Летиция Джеймс доказала суть дела, и признал бывшего главу Белого дома ответственным за мошенничество.
На прошлой неделе судья Артур Энгорон постановил, что Летиция Джеймс доказала суть дела, и признал бывшего главу Белого дома ответственным за мошенничество.
Решение судьи лишило Трампа некоторых бизнес-лицензий и повысило вероятность того, что он потеряет контроль над некоторыми из своих знаменитых объектов недвижимости.
Решение судьи лишило Трампа некоторых бизнес-лицензий и повысило вероятность того, что он потеряет контроль над некоторыми из своих знаменитых объектов недвижимости.
Сам Трамп настаивает на том, что уголовное дело призвано сорвать его кампанию по возвращению в Белый дом.
Сам Трамп настаивает на том, что уголовное дело призвано сорвать его кампанию по возвращению в Белый дом.
"Это лишь продолжение величайшей охоты на ведьм, когда-либо случавшейся в истории", – заявил Трамп.
"Это лишь продолжение величайшей охоты на ведьм, когда-либо случавшейся в истории", – заявил Трамп.
Отметим, что с марта этого года Трампу уже четырежды предъявляли обвинения по разным делам.
Отметим, что с марта этого года Трампу уже четырежды предъявляли обвинения по разным делам.
Своей вины экс-президент США не признает. У команды миллиардера будет возможность подать апелляцию.
Своей вины экс-президент США не признает. У команды миллиардера будет возможность подать апелляцию.