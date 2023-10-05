https://sputnik-georgia.ru/20231005/den-ulybki-2023-chto-za-prazdnik-polza-i-interesnye-fakty-282994802.html

День улыбки 2023: что за праздник, польза и интересные факты

День улыбки 2023: что за праздник, польза и интересные факты

День улыбки – праздник, посвященный хорошему настроению, в 2023 году отметят 6 октября 05.10.2023, Sputnik Грузия

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справки

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Что за праздник День улыбки, о пользе улыбки и интересных фактах, с ней связанных, читайте в Sputnik Грузия. Что за праздник? Всемирный день улыбки (World Smile Day) учредили по инициативе американского художника Харви Болла (Harvey Ball), придумавшего первый "смайлик" – улыбающуюся желтую рожицу в 1963-м. Болл, основавший "Всемирную корпорацию улыбок" и назначивший себя Международным послом счастья, предложил отмечать День улыбки в первую пятницу октября – он считал, что само предвкушение уикенда уже располагает к хорошему настроению. Впервые День улыбки отметили в 1999-м и уже 24 года празднуют в разных странах мира веселыми мероприятиями и акциями, связанными с улыбкой. Польза улыбки Исследователи доказали, что пятиминутный искренний смех, в процессе которого участвуют все мышцы лица, увеличивает продолжительность жизни как минимум на год. Польза улыбки очевидна. на снимает стресс или значительно его снижает. Улыбка, как выяснили медики, благотворно влияет на состояние иммунитета, помогает регулировать нервную систему. Улыбка – многогранный символ, демонстрирующий разные состояния человеческой души: позитивный настрой, отличное расположение духа, хорошее отношение к собеседнику. Ко всему прочему, улыбка также обладает выраженным косметологическим эффектом. Она поддерживает эластичность кожи и предупреждает образование преждевременных морщин. Интересные факты Улыбка сохраняет красоту и молодость лица. При улыбке напрягаются 17 мышц, а при угрюмой гримасе – целых 43. У младенцев в возрасте от шести до восьми недель появляется первая настоящая улыбка. Кстати, ученые установили, что у матери, видящей улыбку своего малыша, активизируются в мозге те же области, что и при приеме некоторых наркотиков. Юмор в общении, сопровождаемый улыбкой, подавляет чужую агрессию и снимает напряжение. Так что улыбка полезна не только для здоровья, но и для общения. Женщины, помните, что согласно исследованиям, львиной доле мужчин больше нравятся леди с улыбкой, чем накрашенные. День улыбки – замечательный повод подарить улыбки как родным и близким, так и просто прохожим. Улыбайтесь, дамы и господа, и будьте счастливы! Материал подготовлен на основе открытых источников

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