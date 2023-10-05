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https://sputnik-georgia.ru/20231005/dinamo-poluchilo-pervyy-transh-ot-torino-za-transfer-futbolista-sbornoy-gruzii-282958625.html
"Динамо" получило первый транш от "Торино" за трансфер футболиста сборной Грузии
"Динамо" получило первый транш от "Торино" за трансфер футболиста сборной Грузии
Сумма трансфера 21-летнего футболиста Сабы Сазонова, по данным СМИ, составила около 3 миллионов евро 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T07:30+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Московское "Динамо" получило первый транш от суммы трансфера футболиста, защитника сборной Грузии Сабы Сазонова в итальянский "Торино", следующая выплата состоится через год, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора клуба Павла Пивоварова. Сазонов перешел в "Торино" из "Динамо" в августе. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила около 3 миллионов евро. Сазонов, воспитанник петербургского "Зенита", перешел в "Динамо" летом 2021 года и с тех пор провел за столичную команду 44 матча, в которых забил один мяч. Вместе с клубом футболист дошел до финала Кубка России и завоевал бронзовые медали чемпионата страны.В сентябре 2022 года Сазонов решил выступать за сборную Грузии по футболу и провел за нее три матча.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, италия, россия, футбол
спорт, новости, грузия, италия, россия, футбол

"Динамо" получило первый транш от "Торино" за трансфер футболиста сборной Грузии

07:30 05.10.2023 (обновлено: 07:46 05.10.2023)
© photo: Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Динамо" - "Зенит"
Футбол. РПЛ. Матч Динамо - Зенит - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2023
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
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Сумма трансфера 21-летнего футболиста Сабы Сазонова, по данным СМИ, составила около 3 миллионов евро
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Московское "Динамо" получило первый транш от суммы трансфера футболиста, защитника сборной Грузии Сабы Сазонова в итальянский "Торино", следующая выплата состоится через год, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора клуба Павла Пивоварова.
Сазонов перешел в "Торино" из "Динамо" в августе. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила около 3 миллионов евро.

"Получили первый транш за трансфер Сазонова. Следующий – через год", – сказал Пивоваров журналистам.

Сазонов, воспитанник петербургского "Зенита", перешел в "Динамо" летом 2021 года и с тех пор провел за столичную команду 44 матча, в которых забил один мяч. Вместе с клубом футболист дошел до финала Кубка России и завоевал бронзовые медали чемпионата страны.
В сентябре 2022 года Сазонов решил выступать за сборную Грузии по футболу и провел за нее три матча.
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