https://sputnik-georgia.ru/20231005/dinamo-poluchilo-pervyy-transh-ot-torino-za-transfer-futbolista-sbornoy-gruzii-282958625.html

"Динамо" получило первый транш от "Торино" за трансфер футболиста сборной Грузии

"Динамо" получило первый транш от "Торино" за трансфер футболиста сборной Грузии

Сумма трансфера 21-летнего футболиста Сабы Сазонова, по данным СМИ, составила около 3 миллионов евро 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T07:30+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Московское "Динамо" получило первый транш от суммы трансфера футболиста, защитника сборной Грузии Сабы Сазонова в итальянский "Торино", следующая выплата состоится через год, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора клуба Павла Пивоварова. Сазонов перешел в "Торино" из "Динамо" в августе. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила около 3 миллионов евро. Сазонов, воспитанник петербургского "Зенита", перешел в "Динамо" летом 2021 года и с тех пор провел за столичную команду 44 матча, в которых забил один мяч. Вместе с клубом футболист дошел до финала Кубка России и завоевал бронзовые медали чемпионата страны.В сентябре 2022 года Сазонов решил выступать за сборную Грузии по футболу и провел за нее три матча.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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