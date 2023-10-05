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Глава Минсельхоза Грузии открыл ведущую выставку животноводства Sommet De L'elevage

Глава Минсельхоза Грузии открыл ведущую выставку животноводства Sommet De L'elevage

Грузия представлена на мероприятии в качестве почетного гостя 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T17:14+0400

2023-10-05T17:14+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия открыл ведущую выставку животноводства Sommet De L'elevage 2023 в городе Клермон-Ферран в рамках рабочего визита во Францию, сообщили в пресс-службе ведомства. Члены различных ассоциаций в области животноводства Грузии представили на выставке информацию о грузинской продукции. В этом году Грузия участвует в выставке в качестве почетного гостя. В рамках выставки прошла конференция о Грузии, на которой вместе с грузинскими производителями присутствовали представители отрасли из Франции. В рамках выставки министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия принял на грузинском стенде своего французского коллегу, министра сельского хозяйства и продовольствия Марка Фено. Около 105 тысяч посетителей из 90 стран приехали посетить выставку, проходящую в крупнейшем регионе производства мяса в Европе в этом году. Это рекорд Sommet De L'elevage, поэтому организаторы задумались о расширении мероприятия, сообщили в ведомстве. На выставке представлено около двух тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота лучших пород. В ходе выставки состоится около сотни конференций, посещение ферм, конкурс инноваций Les Sommets d'Or, тематические блоки "Деревня стартапов". С апреля по июнь включительно в Грузии действовало 126 пунктов убоя скота и птицы. Из них 19% расположены в Кахети, 17,5% – в Квемо Картли, 15,1% – в Имерети, 13,5% – в Шида Картли, 11,1% – в Самегрело - Земо Сванети, а 23,8% – в других регионах. За этот период на бойнях было забито 115,5 тысячи голов скота, из них крупный рогатый скот – 38,2%, свиньи – 50,5%, овцы и козы – 10,4%. Доля прочего скота (без учета птицы) составляет 0,9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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