https://sputnik-georgia.ru/20231005/gripp-prodolzhaet-udivlyat-medikov--v-gruzii-uzhe-vyyavleny-pervye-sluchai-virusa-282996838.html

Грипп продолжает удивлять медиков – в Грузии уже выявлены первые случаи вируса

Грипп продолжает удивлять медиков – в Грузии уже выявлены первые случаи вируса

До пандемии COVID-19 вирус гриппа начинался с ноября 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T20:35+0400

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иване чхаидзе

грипп

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Первые случаи вируса гриппа выявлены в Грузии в конце сентября, что не характерно для данной инфекции, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия глава Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе. Вирус гриппа врачи относят к одной из самых опасных респираторных инфекций. Чхаидзе напомнил, что после пандемии коронавируса вирус гриппа начал себя вести не так как раньше: изменилась его сезонность и распространение. В 2022 году пик заболеваемости пришелся на март-апрель, а не на ноябрь-декабрь как раньше. Случаи гриппа в прошлом году встречались даже в течение всего лета, чего не было никогда ранее. В 2022 году с 1 января до 1 июня было зафиксировано 44 случая вируса гриппа, тогда как в 2020-2021 годы лабораторно было подтверждено всего два случая. Большая часть случаев в Грузии приходится на вирус гриппа типа "B", который клинически характеризуется течением сравнительно легкой и средней тяжести. Остальное приходится на два подпункта вируса типа "А" – "H3" и "H1".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, иване чхаидзе, грипп