https://sputnik-georgia.ru/20231005/k-parlamentu-gruzii-protestuyuschie-prinesli-palatki---video-282996311.html
К парламенту Грузии протестующие принесли палатки – видео
К парламенту Грузии протестующие принесли палатки – видео
Запрет на установку в ходе акций протеста палаток и других конструкций обсуждается в парламенте Грузии на фоне шумных выступлений оппозиции 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T17:42+0400
2023-10-05T17:42+0400
2023-10-05T17:50+0400
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парламент грузии
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Протестующие даже принесли несколько палаток к зданию парламента. Это вызвало восторг их единомышленников и обрадовало телевизионщиков, которые ждали динамичной картинки. Правда, перекрывать проезжую часть митингующие не стали. И унесли палатки в сквер неподалеку, решив дождаться, какое же решение примет парламент.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции, акции протеста, парламент грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции, акции протеста, парламент грузии, видео
К парламенту Грузии протестующие принесли палатки – видео
17:42 05.10.2023 (обновлено: 17:50 05.10.2023)
Запрет на установку в ходе акций протеста палаток и других конструкций обсуждается в парламенте Грузии на фоне шумных выступлений оппозиции
Протестующие даже принесли несколько палаток к зданию парламента. Это вызвало восторг их единомышленников и обрадовало телевизионщиков, которые ждали динамичной картинки. Правда, перекрывать проезжую часть митингующие не стали. И унесли палатки в сквер неподалеку, решив дождаться, какое же решение примет парламент.