https://sputnik-georgia.ru/20231005/k-parlamentu-gruzii-protestuyuschie-prinesli-palatki---video-282996311.html

К парламенту Грузии протестующие принесли палатки – видео

К парламенту Грузии протестующие принесли палатки – видео

Запрет на установку в ходе акций протеста палаток и других конструкций обсуждается в парламенте Грузии на фоне шумных выступлений оппозиции 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T17:42+0400

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Протестующие даже принесли несколько палаток к зданию парламента. Это вызвало восторг их единомышленников и обрадовало телевизионщиков, которые ждали динамичной картинки. Правда, перекрывать проезжую часть митингующие не стали. И унесли палатки в сквер неподалеку, решив дождаться, какое же решение примет парламент.

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