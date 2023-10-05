https://sputnik-georgia.ru/20231005/lichnyy-avtomobil---kak-roskosh-282978603.html

Личный автомобиль как роскошь

Личный автомобиль как роскошь

В Грузии растут цены на бензин, и эксперты говорят, что это не предел. Стоимость горючего может еще возрасти. Тем не менее, машин на дорогах меньше пока не... 05.10.2023, Sputnik Грузия

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карикатуры

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бензин

цены на топливо

общество

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В стране резко выросли цены на топливо в связи с мировым ростом цен на нефть, а также в связи с тем, что Россия временно запретила экспорт нефтепродуктов. В Тбилиси уже прошла акция протеста, участники которой требовали от правительства вмешаться в ситуацию и отменить акцизы на горючее, чтобы снизились цены.

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мультимедиа, бензин, цены на топливо, общество