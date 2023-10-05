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Личный автомобиль как роскошь
Личный автомобиль как роскошь
В Грузии растут цены на бензин, и эксперты говорят, что это не предел. Стоимость горючего может еще возрасти. Тем не менее, машин на дорогах меньше пока не... 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T12:51+0400
2023-10-05T12:51+0400
2023-10-05T13:06+0400
карикатуры
мультимедиа
бензин
цены на топливо
общество
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В стране резко выросли цены на топливо в связи с мировым ростом цен на нефть, а также в связи с тем, что Россия временно запретила экспорт нефтепродуктов. В Тбилиси уже прошла акция протеста, участники которой требовали от правительства вмешаться в ситуацию и отменить акцизы на горючее, чтобы снизились цены.
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мультимедиа, бензин, цены на топливо, общество
мультимедиа, бензин, цены на топливо, общество
Личный автомобиль как роскошь
12:51 05.10.2023 (обновлено: 13:06 05.10.2023)
В Грузии растут цены на бензин, и эксперты говорят, что это не предел. Стоимость горючего может еще возрасти. Тем не менее, машин на дорогах меньше пока не становится.
В стране резко выросли цены на топливо в связи с мировым ростом цен на нефть, а также в связи с тем, что Россия временно запретила экспорт нефтепродуктов. В Тбилиси уже прошла акция протеста, участники которой требовали от правительства вмешаться в ситуацию и отменить акцизы на горючее, чтобы снизились цены.