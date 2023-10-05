https://sputnik-georgia.ru/20231005/narodnye-primety-na-iraidyn-den-2023-chto-nelzya-delat-6-oktyabrya-282984481.html

Народные приметы на Ираидын день 2023: что нельзя делать 6 октября

Народные приметы на Ираидын день 2023: что нельзя делать 6 октября

Православная церковь 6 октября поминает мученицу Ираиду (Раису) Александрийскую, принявшую смерть за Христову веру примерно в 308 году 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T13:52+0400

2023-10-05T13:52+0400

2023-10-05T13:52+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1f/251329104_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7f0df0dee91b624e5bb9d72963c468d4.jpg

В народе праздник называют Ираидын день, или Ираида Спорная, так как подвергалось сомнению все, что в это время делалось. Что нельзя делать в Ираидын день: о народных приметах 6 октября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Ираидын день принимать важные решения – ни в личной жизни, ни в карьере, так как все они окажутся неверными. Нельзя 6 октября грустить, вспоминать неприятные события, жаловаться на жизнь и судьбу – это плохая примета, привлекающая неприятности. Плохая примета – выяснять в Ираидын день отношения с родными, особенно со второй половинкой. Конфликт может затянуться и даже разрушить семью. По народным приметам нельзя 6 октября брать в долг и даже просто пересчитывать деньги в собственном кошельке – можно столкнуться с финансовыми трудностями. Нельзя в Ираидын день дарить подкову и даже поднимать ее с земли – по приметам символ удачи 6 октября может привлечь денежные проблемы. Народные приметы По народным приметам зима ожидается мягкая, но снежная, если в Ираидын день в лесу много грибов. Есть примета, что погода в ближайшее время будет погожей, если кошка 6 октября умывается левой лапкой, а если правой – значит, надвигается ненастье. Урожай зерновых в следующем году будет богатый, если в Ираидын день с утра туман, а если 6 октября вечером поднялся сильный ветер, то это явная примета, указывающая, что год предстоит засушливый и голодный. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки