https://sputnik-georgia.ru/20231005/narodnye-primety-na-iraidyn-den-2023-chto-nelzya-delat-6-oktyabrya-282984481.html
Народные приметы на Ираидын день 2023: что нельзя делать 6 октября
Народные приметы на Ираидын день 2023: что нельзя делать 6 октября
Православная церковь 6 октября поминает мученицу Ираиду (Раису) Александрийскую, принявшую смерть за Христову веру примерно в 308 году 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T13:52+0400
2023-10-05T13:52+0400
2023-10-05T13:52+0400
справки
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В народе праздник называют Ираидын день, или Ираида Спорная, так как подвергалось сомнению все, что в это время делалось. Что нельзя делать в Ираидын день: о народных приметах 6 октября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Ираидын день принимать важные решения – ни в личной жизни, ни в карьере, так как все они окажутся неверными. Нельзя 6 октября грустить, вспоминать неприятные события, жаловаться на жизнь и судьбу – это плохая примета, привлекающая неприятности. Плохая примета – выяснять в Ираидын день отношения с родными, особенно со второй половинкой. Конфликт может затянуться и даже разрушить семью. По народным приметам нельзя 6 октября брать в долг и даже просто пересчитывать деньги в собственном кошельке – можно столкнуться с финансовыми трудностями. Нельзя в Ираидын день дарить подкову и даже поднимать ее с земли – по приметам символ удачи 6 октября может привлечь денежные проблемы. Народные приметы По народным приметам зима ожидается мягкая, но снежная, если в Ираидын день в лесу много грибов. Есть примета, что погода в ближайшее время будет погожей, если кошка 6 октября умывается левой лапкой, а если правой – значит, надвигается ненастье. Урожай зерновых в следующем году будет богатый, если в Ираидын день с утра туман, а если 6 октября вечером поднялся сильный ветер, то это явная примета, указывающая, что год предстоит засушливый и голодный. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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Лиза Офман
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Народные приметы на Ираидын день 2023: что нельзя делать 6 октября
Православная церковь 6 октября поминает мученицу Ираиду (Раису) Александрийскую, принявшую смерть за Христову веру примерно в 308 году
В народе праздник называют Ираидын день, или Ираида Спорная, так как подвергалось сомнению все, что в это время делалось.
Что нельзя делать в Ираидын день: о народных приметах 6 октября читайте в Sputnik Грузия
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Что нельзя делать
По народным приметам нельзя в Ираидын день принимать важные решения – ни в личной жизни, ни в карьере, так как все они окажутся неверными.
Нельзя 6 октября грустить, вспоминать неприятные события, жаловаться на жизнь и судьбу – это плохая примета, привлекающая неприятности.
Плохая примета – выяснять в Ираидын день отношения с родными, особенно со второй половинкой. Конфликт может затянуться и даже разрушить семью.
По народным приметам нельзя 6 октября брать в долг и даже просто пересчитывать деньги в собственном кошельке – можно столкнуться с финансовыми трудностями.
Нельзя в Ираидын день дарить подкову и даже поднимать ее с земли – по приметам символ удачи 6 октября может привлечь денежные проблемы.
Народные приметы
По народным приметам зима ожидается мягкая, но снежная, если в Ираидын день в лесу много грибов.
Есть примета, что погода в ближайшее время будет погожей, если кошка 6 октября умывается левой лапкой, а если правой – значит, надвигается ненастье.
Урожай зерновых в следующем году будет богатый, если в Ираидын день с утра туман, а если 6 октября вечером поднялся сильный ветер, то это явная примета, указывающая, что год предстоит засушливый и голодный.
Материал подготовлен на основе открытых источников.