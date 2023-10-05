https://sputnik-georgia.ru/20231005/nazvany-laureaty-nobelevskoy-premii-2023-goda-po-khimii-282996166.html
Названы лауреаты Нобелевской премии 2023 года по химии
Названы лауреаты Нобелевской премии 2023 года по химии
Одним из лауреатов премии стал выходец из СССР Алексей Екимов, который сейчас работает на американскую компанию в Нью-Йорке 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T18:06+0400
2023-10-05T18:06+0400
2023-10-05T18:06+0400
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массачусетский технологический институт
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ТБИЛИСИ, 5 окт – Sputnik. Нобелевскую премию по химии 2023 года присудили трем ученым за открытие и синтез нанометровых полупроводниковых кристаллов, среди них – выходец из СССР, об этом объявил в среду Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, сообщил Sputnik Беларусь.Лауреатами престижной премии стали Алексей Екимов, Луис Брюс и Мунги Бавенди. Они считаются создателями так называемых квантовых точек, область применения которых постоянно расширяется. Эти разработки также можно применять в медицине.Екимов работает в американской компании Nanocrystals Technology в Нью-Йорке, Луи Брюс является сотрудником Колумбийского университета, а Мунги Бавенди работает в Массачусетском технологическом институте.Именно Екимов, будучи сотрудником ленинградского Государственного оптического института имени Вавилова, в 1981-м впервые в мире сумел "вырастить" в стеклах квантовые точки в виде крошечных кристаллов хлорида меди.ФальстартИмена лауреатов "Нобелевки" по химии стали известны еще за полтора часа до официального объявления.Как написали в шведской газете Aftonbladet, Королевская академия наук Швеции по ошибке разослала сообщение с именами лауреатов раньше времени. В этом письме говорилось, что премию взяли Екимов, Брюс и Бавенди.Однако сама академия факт отправки стала отрицать и сообщила, что имена лауреатов еще не известны. Однако по факту все подтвердилось и Нобелевскую премию получили именно эти ученые.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, наука, массачусетский технологический институт, нобелевская премия
в мире, новости, наука, массачусетский технологический институт, нобелевская премия
Названы лауреаты Нобелевской премии 2023 года по химии
Одним из лауреатов премии стал выходец из СССР Алексей Екимов, который сейчас работает на американскую компанию в Нью-Йорке
ТБИЛИСИ, 5 окт – Sputnik.
Нобелевскую премию по химии 2023 года присудили трем ученым за открытие и синтез нанометровых полупроводниковых кристаллов, среди них – выходец из СССР, об этом объявил в среду Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, сообщил Sputnik Беларусь
.
Лауреатами престижной премии стали Алексей Екимов, Луис Брюс и Мунги Бавенди. Они считаются создателями так называемых квантовых точек, область применения которых постоянно расширяется. Эти разработки также можно применять в медицине.
Екимов работает в американской компании Nanocrystals Technology в Нью-Йорке, Луи Брюс является сотрудником Колумбийского университета, а Мунги Бавенди работает в Массачусетском технологическом институте.
Именно Екимов, будучи сотрудником ленинградского Государственного оптического института имени Вавилова, в 1981-м впервые в мире сумел "вырастить" в стеклах квантовые точки в виде крошечных кристаллов хлорида меди.
Фальстарт
Имена лауреатов "Нобелевки" по химии стали известны еще за полтора часа до официального объявления.
Как написали в шведской газете Aftonbladet, Королевская академия наук Швеции по ошибке разослала сообщение с именами лауреатов раньше времени. В этом письме говорилось, что премию взяли Екимов, Брюс и Бавенди.
Однако сама академия факт отправки стала отрицать и сообщила, что имена лауреатов еще не известны. Однако по факту все подтвердилось и Нобелевскую премию получили именно эти ученые.