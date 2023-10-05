https://sputnik-georgia.ru/20231005/nazvany-laureaty-nobelevskoy-premii-2023-goda-po-khimii-282996166.html

Названы лауреаты Нобелевской премии 2023 года по химии

Названы лауреаты Нобелевской премии 2023 года по химии

Одним из лауреатов премии стал выходец из СССР Алексей Екимов, который сейчас работает на американскую компанию в Нью-Йорке 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T18:06+0400

2023-10-05T18:06+0400

2023-10-05T18:06+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт – Sputnik. Нобелевскую премию по химии 2023 года присудили трем ученым за открытие и синтез нанометровых полупроводниковых кристаллов, среди них – выходец из СССР, об этом объявил в среду Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, сообщил Sputnik Беларусь.Лауреатами престижной премии стали Алексей Екимов, Луис Брюс и Мунги Бавенди. Они считаются создателями так называемых квантовых точек, область применения которых постоянно расширяется. Эти разработки также можно применять в медицине.Екимов работает в американской компании Nanocrystals Technology в Нью-Йорке, Луи Брюс является сотрудником Колумбийского университета, а Мунги Бавенди работает в Массачусетском технологическом институте.Именно Екимов, будучи сотрудником ленинградского Государственного оптического института имени Вавилова, в 1981-м впервые в мире сумел "вырастить" в стеклах квантовые точки в виде крошечных кристаллов хлорида меди.ФальстартИмена лауреатов "Нобелевки" по химии стали известны еще за полтора часа до официального объявления.Как написали в шведской газете Aftonbladet, Королевская академия наук Швеции по ошибке разослала сообщение с именами лауреатов раньше времени. В этом письме говорилось, что премию взяли Екимов, Брюс и Бавенди.Однако сама академия факт отправки стала отрицать и сообщила, что имена лауреатов еще не известны. Однако по факту все подтвердилось и Нобелевскую премию получили именно эти ученые.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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