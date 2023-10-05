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Осетины и грузины отправили гуманитарный груз для бойцов в зону СВО
Осетины и грузины отправили гуманитарный груз для бойцов в зону СВО
Руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе на сайте https://politforumi.com/ опубликовал благодарность своим соотечественникам, не оставшимся... 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T12:18+0400
2023-10-05T12:18+0400
2023-10-05T13:13+0400
новости
тбилиси
гулбаат рцхиладзе
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Там же представлен видеоматериал – доставка гуманитарного груза и благодарность от тех, кому он предназначался."Институт Евразии благодарит всех соотечественников, которые не струсили и не пожадничали", – подчеркнул Рцхиладзе.
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новости, тбилиси, гулбаат рцхиладзе
новости, тбилиси, гулбаат рцхиладзе
Осетины и грузины отправили гуманитарный груз для бойцов в зону СВО
12:18 05.10.2023 (обновлено: 13:13 05.10.2023)
Руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе на сайте https://politforumi.com/ опубликовал благодарность своим соотечественникам, не оставшимся равнодушными к его призыву о сборе гуманитарной помощи российским военным.
"Откликнулись настоящие грузины, проживающие в России. К сожалению, по понятным причинам мы не можем открыть их идентичность. Но главное, что дело сделано", – говорится в обращении.
Там же представлен видеоматериал – доставка гуманитарного груза и благодарность от тех, кому он предназначался.
"Институт Евразии благодарит всех соотечественников, которые не струсили и не пожадничали", – подчеркнул Рцхиладзе.