https://sputnik-georgia.ru/20231005/osetiny-i-gruziny-otpravili-gumanitarnyy-gruz-dlya-boytsov-v-zonu-svo-282976404.html

Осетины и грузины отправили гуманитарный груз для бойцов в зону СВО

Осетины и грузины отправили гуманитарный груз для бойцов в зону СВО

Руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе на сайте https://politforumi.com/ опубликовал благодарность своим соотечественникам, не оставшимся... 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T12:18+0400

2023-10-05T12:18+0400

2023-10-05T13:13+0400

новости

тбилиси

гулбаат рцхиладзе

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Там же представлен видеоматериал – доставка гуманитарного груза и благодарность от тех, кому он предназначался."Институт Евразии благодарит всех соотечественников, которые не струсили и не пожадничали", – подчеркнул Рцхиладзе.

тбилиси

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новости, тбилиси, гулбаат рцхиладзе