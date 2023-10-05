Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231005/osetiny-i-gruziny-otpravili-gumanitarnyy-gruz-dlya-boytsov-v-zonu-svo-282976404.html
Осетины и грузины отправили гуманитарный груз для бойцов в зону СВО
Осетины и грузины отправили гуманитарный груз для бойцов в зону СВО
Руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе на сайте https://politforumi.com/ опубликовал благодарность своим соотечественникам, не оставшимся... 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T12:18+0400
2023-10-05T13:13+0400
новости
тбилиси
гулбаат рцхиладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/17/278908976_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_ff7e60ed58ab9aa4eb88c92c431fbe70.jpg
Там же представлен видеоматериал – доставка гуманитарного груза и благодарность от тех, кому он предназначался."Институт Евразии благодарит всех соотечественников, которые не струсили и не пожадничали", – подчеркнул Рцхиладзе.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/17/278908976_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_850ef8bfcea3517176d4bd3344fdd4ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, тбилиси, гулбаат рцхиладзе
новости, тбилиси, гулбаат рцхиладзе

Осетины и грузины отправили гуманитарный груз для бойцов в зону СВО

12:18 05.10.2023 (обновлено: 13:13 05.10.2023)
© photo: Sputnik / StringerГулбаат Рцхиладзе - руководитель Института Евразии
Гулбаат Рцхиладзе - руководитель Института Евразии - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе на сайте https://politforumi.com/ опубликовал благодарность своим соотечественникам, не оставшимся равнодушными к его призыву о сборе гуманитарной помощи российским военным.

"Откликнулись настоящие грузины, проживающие в России. К сожалению, по понятным причинам мы не можем открыть их идентичность. Но главное, что дело сделано", – говорится в обращении.

Там же представлен видеоматериал – доставка гуманитарного груза и благодарность от тех, кому он предназначался.
"Институт Евразии благодарит всех соотечественников, которые не струсили и не пожадничали", – подчеркнул Рцхиладзе.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0