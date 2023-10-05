https://sputnik-georgia.ru/20231005/skolko-predpriyatiy-po-proizvodstvu-lekarstv-v-gruzii-sootvetstvuyut-standartam-282971865.html

Сколько предприятий по производству лекарств в Грузии соответствуют стандартам?

Сколько предприятий по производству лекарств в Грузии соответствуют стандартам?

Небольшим компаниям сложно отвечать стандартам из-за больших затрат, заявил глава Ассоциации фармацевтов Грузии 05.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Стандартам, предусмотренным законом, в Грузии отвечают всего четыре фармакологических предприятия из 51 существующих, заявил руководитель Ассоциации фармацевтов Леван Гогиберидзе в эфире Медиаплатформы BMG. С 1 января 2022 года в Грузии местные фармкомпании обязали соблюдать стандарты GMP (хорошая производственная практика) и GDP (хорошая дистрибьюторская практика). Власти рассчитывают на то, что это улучшит качество производимых в Грузии медикаментов и увеличит экспортный потенциал страны. По его словам, около 35 компаний вообще приостановили работу, что негативно отразилось на местном рынке – появился дефицит продукции, который впоследствии был заполнен импортными медикаментами. Гогиберидзе отметил, что мелким компаниям сложно отвечать данным стандартам, исходя из финансов. Внедрение данных стандартов – это шаг вперед для страны, однако ассоциация фармацевтов просила сделать это поэтапно, отметил Гогиберидзе. Внедрением GMP/GDP Грузия переходит на стандарты Евросоюза в контроле качества фармацевтической продукции. Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC/S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов. Переход на GMP стандарт планировался с 2016 года, однако по просьбе фармучреждений данное решение сначала было перенесено до 1 января 2018 года, а затем до 1 января 2022 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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