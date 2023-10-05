https://sputnik-georgia.ru/20231005/skolko-predpriyatiy-po-proizvodstvu-lekarstv-v-gruzii-sootvetstvuyut-standartam-282971865.html
Сколько предприятий по производству лекарств в Грузии соответствуют стандартам?
Сколько предприятий по производству лекарств в Грузии соответствуют стандартам?
Небольшим компаниям сложно отвечать стандартам из-за больших затрат, заявил глава Ассоциации фармацевтов Грузии 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T11:00+0400
2023-10-05T11:00+0400
2023-10-05T11:46+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Стандартам, предусмотренным законом, в Грузии отвечают всего четыре фармакологических предприятия из 51 существующих, заявил руководитель Ассоциации фармацевтов Леван Гогиберидзе в эфире Медиаплатформы BMG. С 1 января 2022 года в Грузии местные фармкомпании обязали соблюдать стандарты GMP (хорошая производственная практика) и GDP (хорошая дистрибьюторская практика). Власти рассчитывают на то, что это улучшит качество производимых в Грузии медикаментов и увеличит экспортный потенциал страны. По его словам, около 35 компаний вообще приостановили работу, что негативно отразилось на местном рынке – появился дефицит продукции, который впоследствии был заполнен импортными медикаментами. Гогиберидзе отметил, что мелким компаниям сложно отвечать данным стандартам, исходя из финансов. Внедрение данных стандартов – это шаг вперед для страны, однако ассоциация фармацевтов просила сделать это поэтапно, отметил Гогиберидзе. Внедрением GMP/GDP Грузия переходит на стандарты Евросоюза в контроле качества фармацевтической продукции. Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC/S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов. Переход на GMP стандарт планировался с 2016 года, однако по просьбе фармучреждений данное решение сначала было перенесено до 1 января 2018 года, а затем до 1 января 2022 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, общество, тбилиси
грузия, экономика, общество, тбилиси
Сколько предприятий по производству лекарств в Грузии соответствуют стандартам?
11:00 05.10.2023 (обновлено: 11:46 05.10.2023)
Небольшим компаниям сложно отвечать стандартам из-за больших затрат, заявил глава Ассоциации фармацевтов Грузии
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Стандартам, предусмотренным законом, в Грузии отвечают всего четыре фармакологических предприятия из 51 существующих, заявил руководитель Ассоциации фармацевтов Леван Гогиберидзе в эфире Медиаплатформы BMG.
С 1 января 2022 года в Грузии местные фармкомпании обязали соблюдать стандарты GMP (хорошая производственная практика) и GDP (хорошая дистрибьюторская практика). Власти рассчитывают на то, что это улучшит качество производимых в Грузии медикаментов и увеличит экспортный потенциал страны.
"Отвечать GMP стандартам нелегко, из-за чего данный сертификат имеют только четыре компании, и, по нашей информации, для его получения готовятся еще два предприятия, однако пока неизвестно, какое время понадобится для этого процесса", – заявил Гогиеридзе.
По его словам, около 35 компаний вообще приостановили работу, что негативно отразилось на местном рынке – появился дефицит продукции, который впоследствии был заполнен импортными медикаментами.
"Местное производство и так работает на низкобюджетный сегмент и выпускает продукцию широкого потребления, из-за чего в один период в дефиците была даже перекись водорода", – подчеркнул Гогиберидзе.
Гогиберидзе отметил, что мелким компаниям сложно отвечать данным стандартам, исходя из финансов.
Внедрение данных стандартов – это шаг вперед для страны, однако ассоциация фармацевтов просила сделать это поэтапно, отметил Гогиберидзе.
Внедрением GMP/GDP Грузия переходит на стандарты Евросоюза в контроле качества фармацевтической продукции. Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC/S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов.
Переход на GMP стандарт планировался с 2016 года, однако по просьбе фармучреждений данное решение сначала было перенесено до 1 января 2018 года, а затем до 1 января 2022 года.