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Сотни человек эвакуированы из комплекса King David в Тбилиси
Сотни человек эвакуированы из комплекса King David в Тбилиси
Учебная тревога была проведена для проверки систем пожарной безопасности комплекса 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T17:03+0400
2023-10-05T17:03+0400
2023-10-05T17:15+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Экстренная эвакуация жильцов и посетителей произошла в многофункциональном комплексе премиум-классе King David Building на улице Алексидзе в центре Тбилиси.Как пояснили в администрации комплекса, эвакуацию провели по учебной тревоге. Учение провели для проверки систем пожарной безопасности комплекса и наблюдения за действиями эвакуированных лиц. Комплекс объединяет две башни – 31-этажная и 19-этажная. В здании повыше расположены жилые квартиры, а во втором объекте – бизнес-центр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, эвакуация
Сотни человек эвакуированы из комплекса King David в Тбилиси
17:03 05.10.2023 (обновлено: 17:15 05.10.2023)
Учебная тревога была проведена для проверки систем пожарной безопасности комплекса
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Экстренная эвакуация жильцов и посетителей произошла в многофункциональном комплексе премиум-классе King David Building на улице Алексидзе в центре Тбилиси.
Как пояснили в администрации комплекса, эвакуацию провели по учебной тревоге.
"Исходя из требований безопасности, 5 октября в многофункциональном комплексе "Бизнес-центр King David" проведено теоретическое и практическое занятие по моделированию пожара", – говорится в комментарии.
Учение провели для проверки систем пожарной безопасности комплекса и наблюдения за действиями эвакуированных лиц.
Комплекс объединяет две башни – 31-этажная и 19-этажная. В здании повыше расположены жилые квартиры, а во втором объекте – бизнес-центр.