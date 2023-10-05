https://sputnik-georgia.ru/20231005/sotni-chelovek-evakuirovany-iz-kompleksa-king-david-v-tbilisi-282992804.html

Сотни человек эвакуированы из комплекса King David в Тбилиси

Сотни человек эвакуированы из комплекса King David в Тбилиси

Учебная тревога была проведена для проверки систем пожарной безопасности комплекса 05.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Экстренная эвакуация жильцов и посетителей произошла в многофункциональном комплексе премиум-классе King David Building на улице Алексидзе в центре Тбилиси.Как пояснили в администрации комплекса, эвакуацию провели по учебной тревоге. Учение провели для проверки систем пожарной безопасности комплекса и наблюдения за действиями эвакуированных лиц. Комплекс объединяет две башни – 31-этажная и 19-этажная. В здании повыше расположены жилые квартиры, а во втором объекте – бизнес-центр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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